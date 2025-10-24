Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើននៅ IPU-១៥១

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាវៀតណាមដឹកនាំដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារជាតិ សន្តិសុខ និងកិច្ចការបរទេស លោក Le Tan Toi បានចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី ១៥១ នៃសហភាពអន្តរសភាពិភពលោក(IPU-១៥១)និងសន្និសីទពាក់ព័ន្ធនានានៅទីក្រុងហ្សឺណែវ(ស្វីស)។
ប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារជាតិ សន្តិសុខ និងកិច្ចការបរទេស លោក Le Tan Toi និងគណៈប្រតិភូវៀតណាមបានចូលរួមសន្និសីទនេះ។ រូបថត៖ Anh Hien/VNA

ថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ ប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាប្រឈមដ៏ស្មុគស្មាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោក និងបានលើកសំណើមួយចំនួន។ ទី ១ បណ្តាសភាត្រូវបន្តសុក្រឹត្យក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់ជាតិស្តីពីការការពារប្រជាជនក្នុងគ្រាអាសន្ន និងវិបត្តិ។ ទីពីរ ចាំបាច់ត្រូវបែងចែកធនធានឱ្យបានសមស្រប សម្រាប់កម្មវិធីជំនួយសង្គ្រោះ និងស្ថាបនា ឡើងវិញបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយ; លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គម សហគ្រាស និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។ ទី៣ ត្រូវពង្រឹងការងារត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការសន្យាមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ។ ជាទីបំផុត បណ្តាសភាត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមក ម្ចាស់ការជំរុញកិច្ចសន្ទនា និងចែករំលែកបទពិសោធន៍។

គណៈប្រតិភូវៀតណាមក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសម័យប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ និងគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ មតិយោបល់របស់គណៈប្រតិភូវៀតណាមទទួលបានឯកភាពនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ពីបណ្តាប្រទេស ហើយត្រូវបានចងក្រងដោយលេខាធិការដ្ឋាន IPU ដើម្បីបញ្ចូលក្នុងឯកសាររួមរបស់មហាសន្និបាត៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជំរុញគម្រោងផ្លូវដែក

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំសំណង់ និងគម្រោងជាតិ សំខាន់ៗក្នុងវិស័យផ្លូវដែក (ហៅកាត់ថា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានអញ្ជើញ ជាអធិបតីនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ដែលត្រូវបានតភ្ជាប់តាម ប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយខេត្ត និងក្រុងចំនួន ១៨ ដែលមានគម្រោងផ្លូវដែកឆ្លងកាត់។
