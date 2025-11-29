ព័ត៌មាន
វៀតណាមចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចប្រជុំមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអាស៊ានលើកទី២៦
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទក្រោមប្រធានបទ "កសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ស្តីពីជំនួយមនុស្សធម៌ និងការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ" ឧត្តមសេនីយ៍ឯកបំរុង ង្វៀន វ៉ាន់ងៀ បានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមក្នុងការទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដោយបញ្ជាក់ថា ក្នុងនាមជាសមាជិកដែលមានទំនួលខុសត្រូវនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ និងអាស៊ាន កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម បាននិងកំពុងហើយនឹងបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពអាស៊ានជាទូទៅ និងរវាងកងទ័ពជើងគោកអាស៊ានជាពិសេស ដើម្បីឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ សម្រាប់តំបន់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៕