វៀតណាមចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចប្រជុំមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអាស៊ានលើកទី២៦

គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកបំរុង ង្វៀន វ៉ាន់ ងៀ អនុប្រធានអគ្គសេនាធិការកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអាស៊ានលើកទី២៦ (ACAMM-២៦) នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា។

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទក្រោមប្រធានបទ "កសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ស្តីពីជំនួយមនុស្សធម៌ និងការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ" ឧត្តមសេនីយ៍ឯកបំរុង ង្វៀន វ៉ាន់ងៀ បានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមក្នុងការទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដោយបញ្ជាក់ថា ក្នុងនាមជាសមាជិកដែលមានទំនួលខុសត្រូវនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ និងអាស៊ាន កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម បាននិងកំពុងហើយនឹងបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពអាស៊ានជាទូទៅ និងរវាងកងទ័ពជើងគោកអាស៊ានជាពិសេស ដើម្បីឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ សម្រាប់តំបន់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញអញ្ជើញចូលរួមពិធីចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមទៅចូលរួមស៊ីហ្គេម៣៣

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញអញ្ជើញចូលរួមពិធីចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមទៅចូលរួមស៊ីហ្គេម៣៣

រសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣៣ ឆ្នាំ២០២៥ នៅប្រទេសថៃ។
