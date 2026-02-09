Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមចាត់ទុកការពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយចិនជាអាទិភាពចម្បង

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពង្រឹងថែមទៀតនូវការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមក បង្កើនទំនុកចិត្តនយោបាយតាមរយៈការរៀបចំឲ្យបានល្អនូវការផ្លាស់ប្ដូរ ការជួបប្រាស្រ័យរវាងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរ។

ទិដ្ឋភាពនៅជំនួប។ (រូបថត៖ VNA)

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ៨ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ អញ្ជើញទទួលជួបលោក He Wei ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ចិនប្រចាំនៅវៀតណាម លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ្វាម មិញជីញ បានអះអាងថា ប្រទេសវៀតណាមប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន សន្តិភាព មិត្តភាព សហប្រតិបត្តិការ អភិវឌ្ឍន៍ ធ្វើពិពិធកម្ម និងពហុភាគីនីយកម្មនូវទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេស ក្នុងនោះការពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិន ជានិច្ចកាលជាគោលជំហរដ៏ឥតងាករេ ជាតម្រូវការសត្យានុម័ត ជាជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រ ធម្មជាតិ និងជាអាទិភាពចម្បងសម្រាប់វៀតណាម។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពង្រឹងថែមទៀតនូវការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមក បង្កើនទំនុកចិត្តនយោបាយតាមរយៈការរៀបចំឲ្យបានល្អនូវការផ្លាស់ប្ដូរ ការជួបប្រាស្រ័យរវាងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរអនុវត្តន៍យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវការយោគយល់គ្នាកម្រិតខ្ពស់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានៅសមុទ្រឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយផ្អែកលើការគោរពសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់គ្នាទៅវិញទៅមក និងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសន្តិវិធី ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរ។

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của BCĐ về phát triển kinh tế nhà nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

ចំណែកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត He Wei បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសចិនជានិច្ចកាលគោរពនិងផ្តល់អាទិភាពដល់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាម ហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងទ្រឹស្តីស្តីពីការកសាងបក្ស និងអភិបាលកិច្ចជាតិជាមួយវៀតណាម លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសំខាន់ៗ និងជាប្រចាំ រួមទាំងការទូត និងការពារជាតិ។ ភាគីទាំងពីរត្រូវការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការយោគយល់គ្នាកម្រិតខ្ពស់ រួមគ្នាគ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង បង្កើតបរិយាកាសសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយ ៗ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) នាថ្ងៃទី ៨ ខែ កុម្ភៈ បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយស្តីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកអគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមទៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានបង្កើតសន្ទុះថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។
