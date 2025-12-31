ព័ត៌មាន
វៀតណាមកំណត់តួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
យោងតាមអត្ថបទនេះ បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន)។ យោងតាមការព្យាករណ៍ វៀតណាមនឹងបន្តស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់រយៈពេល ៥ឆ្នាំខាងមុខ។ វៀតណាមមានគោលដៅកំណើន GDP ជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំប្រហែល ១០% ក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២៦-២០៣០ ដោយខិតខំក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៤៥។ GDPលើមនុស្សម្នាក់ៗ របស់វៀតណាមត្រូវបានព្យាករថា នឹងកើនឡើងពីជិត ៥.០០០ ដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៤ ឡើងដល់ ៨.៥០០ ដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០៣០។
អត្ថបទនេះក៏បានបង្ហាញថា វៀតណាមបន្តទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីនិន្នាការធ្វើពិពិធកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល ដោយមានបរិយាកាសវិនិយោគអំណោយផល និងតួនាទី លេចធ្លោកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃតំបន់ ជាពិសេសក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ កាសែត The Nation បានកត់សម្គាល់ថា ជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនច្រើន តម្រូវការក្នុងស្រុកកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលយ៉ាងទូលំទូលាយ និងលំហូរ FDI ប្រកបដោយចីរភាព វៀតណាមកំពុងលេចចេញជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្វាហាប់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍៕