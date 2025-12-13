ព័ត៌មាន
វៀតណាមកោតសរសើរចំពោះការគាំទ្រដ៏ទាន់ពេលវេលារបស់មូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្នាក់កណ្តាល របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ព្រឹត្តិការណ៍នេះ មានការចូលរួមពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres រួមជាមួយតំណាងមកពីបណ្តាប្រទេសសមាជិក និងដៃគូមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ។
|ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ។ រូបថត៖ TTXVN
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានចែករំលែកថា ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំជាប់ៗគ្នា នៅចំពោះមុខគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ វៀតណាមបានទទួលជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ពី CERF រួមទាំងថវិកាចំនួន ២,៦ លានដុល្លារដែលបានប្រកាសថ្មីៗនេះ ជួយដាក់ពង្រាយសកម្មភាពសង្គ្រោះសំខាន់ៗយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្តែងការកោតសរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ CERF បណ្តាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ និងប្រទេសនានា ចំពោះការឧបត្ថម្ភយ៉ាងទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់វៀតណាម។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ក៏បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមនឹងបន្តធ្វើការជាមួយ CERF ក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាព និងការទទួលខុសត្រូវរួម ហើយនឹងបន្តខិតខំចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៀត ស្របតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីជួយ CERF បន្តបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន៕