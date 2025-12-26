ព័ត៌មាន
វិស័យវប្បធម៌និងទេសចរណ៍ខេត្តក្វាងនិញរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ២០២៥
ឆ្នាំ២០២៥ បានកត់សម្គាល់នូវព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ នៅពេលដែលតំបន់ កេរ្តិ៍ដំណែលនិងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រ Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកដោយអង្គការអប់រំ វិទ្យា សាស្ត្រ និងវប្បធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNESCO) ដែលរួមចំណែកដល់ការ លើកកម្ពស់ឋានៈរបស់ខេត្តក្វាងនិញ នៅលើផែនទីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក និងបើកឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗសម្រាប់ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌។
រួមជាមួយនឹងសញ្ញាសម្គាល់បេតិកភណ្ឌនេះ វិស័យទេសចរណ៍ខេត្តក្វាងនិញ ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួន ២១,២៨ លាននាក់ លើសពីផែនការ ៦% ក្នុងនោះ មានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ៤,៥ លាននាក់។ ប្រាក់ចំណូលទេសចរណ៍សរុប ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា មានចំនួន ៥៧ ទ្រីលានដុង កើនឡើង ២២% បើប្រៀប ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដោយសារការពង្រីកជើង
ហោះហើរ អន្តរជាតិទៅកាន់ Van Don និងការទទួលនាវាទេសចរណ៍ធំៗមកកាន់ Ha Long។ លើសពីនេះ ខេត្តក្វាងនិញ បន្តជំរុញសកម្មភាពវប្បធម៌ជាមួយនឹងកម្មវិធីសិល្បៈ ពិធីបុណ្យទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលក្លាយជាផលិតផលទេសចរណ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ឈានចូលឆ្នាំ ២០២៦ ខេត្តក្វាងនិញ មានគោលដៅទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរ ជាង ២២ លាននាក់ ដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលចំនួន ៦៥ ទ្រីលានដុង ដោយផ្តោត លើការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍បៃតង ទេសចរណ៍ឆ្លាតវៃ និងសេដ្ឋកិច្ចបេតិកភណ្ឌ៕