Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វិស័យវប្បធម៌និងទេសចរណ៍ខេត្តក្វាងនិញរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ២០២៥

ជាមួយនឹងលទ្ធផលកំណើនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងការទទួលបានកិត្តិនាមបេតិ កភណ្ឌពិភពលោកបន្ថែម វិស័យវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្តក្វាងនិញ បាន បញ្ចប់ឆ្នាំ២០២៥ ដោយការរីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងក្លា ដែលបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំ សម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់។
អ្នកដំណើរលើនាវាទេសចរណ៍អន្តរជាតិទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារដើម្បីរុករកគោលដៅទេសចរណ៍ល្បីៗ។ (រូបថត៖ baoquangninh.vn)

ឆ្នាំ២០២៥ បានកត់សម្គាល់នូវព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ នៅពេលដែលតំបន់ កេរ្តិ៍ដំណែលនិងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រ Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកដោយអង្គការអប់រំ វិទ្យា សាស្ត្រ និងវប្បធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNESCO) ដែលរួមចំណែកដល់ការ លើកកម្ពស់ឋានៈរបស់ខេត្តក្វាងនិញ នៅលើផែនទីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក និងបើកឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗសម្រាប់ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌។

រួមជាមួយនឹងសញ្ញាសម្គាល់បេតិកភណ្ឌនេះ វិស័យទេសចរណ៍ខេត្តក្វាងនិញ ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួន ២១,២៨ លាននាក់ លើសពីផែនការ ៦% ក្នុងនោះ មានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ៤,៥ លាននាក់។ ប្រាក់ចំណូលទេសចរណ៍សរុប ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា មានចំនួន ៥៧ ទ្រីលានដុង កើនឡើង ២២% បើប្រៀប ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដោយសារការពង្រីកជើង
ហោះហើរ អន្តរជាតិទៅកាន់ Van Don និងការទទួលនាវាទេសចរណ៍ធំៗមកកាន់ Ha Long។ លើសពីនេះ ខេត្តក្វាងនិញ បន្តជំរុញសកម្មភាពវប្បធម៌ជាមួយនឹងកម្មវិធីសិល្បៈ ពិធីបុណ្យទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលក្លាយជាផលិតផលទេសចរណ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ឈានចូលឆ្នាំ ២០២៦ ខេត្តក្វាងនិញ មានគោលដៅទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរ ជាង ២២ លាននាក់ ដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលចំនួន ៦៥ ទ្រីលានដុង ដោយផ្តោត លើការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍បៃតង ទេសចរណ៍ឆ្លាតវៃ និងសេដ្ឋកិច្ចបេតិកភណ្ឌ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង ដឹកនាំសម័យប្រជុំលើកទី ៣ នៃគណៈកម្មការមជ្ឈិមដឹកនាំកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការ

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង ដឹកនាំសម័យប្រជុំលើកទី ៣ នៃគណៈកម្មការមជ្ឈិមដឹកនាំកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការ

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មការមជ្ឈិមដឹកនាំកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី ៣ ឆ្នាំ ២០២៥។ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង ប្រធានគណៈកម្មការបានដឹកនាំសម័យប្រជុំនេះ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top