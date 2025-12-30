ព័ត៌មាន
វិស័យការទូតពង្រីកអំណាចទន់ជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវៀតណាម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យវិស័យការទូត ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាង មហាអំណាច ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ មិត្តភក្តិប្រពៃណី និងដៃគូសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។
“លើកកម្ពស់បេសកកម្មអន្តរជាតិ និងការចូលរួមចំណែករបស់វៀតណាម សម្រាប់សន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍ និងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងតំបន់និងសកលលោកទូទៅ ដោយរួមចំណែកដល់ការកសាង និងការពារសណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដ៏យុត្តិធម៌និងសមធម៌ ផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ។ បន្តពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍន៍ បង្កើតឱកាស និងបង្កើនធនធានខាងក្រៅ ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់កំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព។ កសាងវិស័យការទូតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ទំនើប និងវិជ្ជាជីវៈ។ អនុវត្តសកម្មភាពស្របគ្នា និងមានប្រសិទ្ធភាពលើសសរស្តម្ភទាំងបីនៃគោលនយោបាយការបរទេស៖ ការទូតបក្ស ការទូតរដ្ឋនិងការទូតប្រជាជន”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានថ្លែងថា នៅឆ្នាំ ២០២៥ វៀតណាមនឹងសម្រេចបានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងអតិផរណា ត្រូវបានគ្រប់គ្រង។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា វិស័យការទូតបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សមិទ្ធផលរួមរបស់ប្រទេសជាតិ៕