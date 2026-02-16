ព័ត៌មាន
វិថីផ្កា Nguyen Hue បើកទូលាយលំហរនិងឆ្លងបទពិសោធន៍ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ជាលើកដំបូង
ដោយមានប្រធានបទ "និទាឃៈរដូវនៃការជួបជុំ - រឹងមាំស្ទុះឈានទៅមុខ" វិថីផ្កាង្វៀនហឿ ឆ្នាំនេះបានបើកទូលាយលំហរ អនុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងបង្ហាញសារនៃសាមគ្គីភាព និងការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងហូជីមិញ។
ជាលើកដំបូង កម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅទីតាំងបីគឺ ផ្លូវថ្មើរជើងNguyen Hue (សង្កាត់សៃហ្គន) សង្កាត់ធូ យូវ មុត និងសង្កាត់វុងតៅ។ ទីតាំងនីមួយៗមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ប៉ុន្តែទាំងអស់មានគោលបំណងឆ្ពោះទៅរកប្រធានបទរួម ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្មារតីនៃសាមគ្គីភាព ការបញ្ចូលគ្នា និងការអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំរបស់ទីក្រុងហូជីមិញ។
លោកស្រី Tran Thi Dieu Thuy អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានឲ្យដឹងថា ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ២៣ ឆ្នាំនៃវិថីផ្កាង្វៀនហឿ គណៈកម្មាធិការរៀបចំកំពុងអនុវត្តបទពិសោធន៍ពីរកំណែ - ពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ - នៅក្នុងកន្លែងតែមួយនៅលើផ្លូវថ្មើរជើង Nguyen Hue ដោយរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងសុខដុមរមនានូវសិល្បៈប្រពៃណី និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ នេះគឺជាជំហានច្នៃប្រឌិតមួយ ដែលបង្ហាញពីស្មារតី ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ សកម្មភាព និងហ៊ានត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់ទីក្រុងហូជីមិញ។
បន្ទាប់ពីពិធីបើក ប្រជាជន និងភ្ញៀវទេសចរបានទៅទស្សនាផ្លូវផ្កា។ លោក Van Thuan ដែលនៅជាមួយក្រុមមិត្តភក្តិ បាននិយាយថា៖
"នៅវិថីផ្កា Nguyen Hue មានរូបម៉ាស្កូតសត្វសេះជាច្រើននៅក្នុងឈុតឆាកធំនិងតូច ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតជាមួយនឹងរូបចម្លាក់ម៉ាស្កូតពីរនៅច្រកចូលកណ្តាល និងច្រកទ្វារនៅជាប់នឹងកំពង់ផែ Bach Dang។ នៅច្រកចូលកណ្តាល រូបចម្លាក់ម៉ាស្កូតសេះត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងទាក់ទាញ ដែលជានិមិត្តរូបនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុង។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា មិនត្រឹមតែប្រជាជននៅទីក្រុងហូជីមិញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិផងដែរ នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត និងនាំគ្នាថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅទីនេះ"។
វិថីផ្កា Nguyen Hue ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦ បើកបម្រើតម្រូវការរបស់ប្រជាជននៅទីក្រុងហូជីមិញ និងអ្នកទេសចរដើរលេងនិទាឃរដូវ និងទស្សនាកម្សាន្តរហូតដល់ម៉ោង ៩ យប់ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ (ថ្ងៃទី៦ នៃបុណ្យតេតមមី អដ្ឋស័ក)៕