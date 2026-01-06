ព័ត៌មាន
វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ U23 អាស៊ីឆ្នាំ២០២៦៖ ក្រុម U23 វៀតណាមមានជំនឿជឿជាក់និងការប្តេជ្ញាចិត្ត
ថ្លែងមុនការប្រកួត គ្រូបង្វឹកក្រុម U23 វៀតណាម លោក Kim Sang Sik បានចែករំលែកថា៖ ក្រុម U23 វៀតណាមត្រូវបានវាយតម្លៃថាខ្សោយនៅក្នុងពូល A ហើយគូប្រកួតបីផ្សេងទៀតសុទ្ធតែខ្លាំង។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រុមលេងដោយការផ្តោតអារម្មណ៍ ការតាំងចិត្ត និងបង្ហាញស្មារតីប្រយុទ្ធដ៏រឹងមាំ ក្រុមអាចមានឱកាសពិតប្រាកដក្នុងការឈានទៅមុខ។ អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបាននិយាយថា លោកពិតជារីករាយណាស់ដែលបានដឹកនាំក្រុម U23 វៀតណាមនៅក្នុងការប្រកួតនៅទីលានទ្វីប។ ក្រុម U23 វៀតណាមបានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (SEA Games 33) ហើយឥឡូវនេះដល់ពេលដែលក្រុមទាំងមូល ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់ ទៅលើការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រពានរង្វាន់ជើងឯក U23 អាស៊ី ឆ្នាំ ២០២៦។
យោងតាមកាលវិភាគ ក្រុម U23 វៀតណាមនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយក្រុម U23 កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន (ថ្ងៃទី ៩ ខែមករា) និងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក្រុមអារ៉ាប៊ីសា អូឌីត (ថ្ងៃទី ១២ ខែមករា)។ ការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ពានរង្វាន់ជើងឯក U23 អាស៊ី ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៦-២៤ ខែមករា នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ី សាអូឌីត ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមប្រកួតចំនួន ១៦៕