ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ ការប្រឡងប្រណាំងត្រូវតែកើតចេញពី «ដង្ហើមនៃជីវិត» ដោយយកលទ្ធផលជារង្វាស់
នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ស្មារតីនៃការប្រឡងប្រណាំងត្រូវតែកើតចេញពី «ដង្ហើមនៃជីវិត» ដោយយកលទ្ធផលជាក់ស្តែងជារង្វាស់។ ការប្រឡងប្រណាំងមិនអាចជាចលនាដែលផ្តោតលើរូបភាព ភាពយោគយល់គ្នា ឬការដេញតាមសមិទ្ធផលនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងលទ្ធផលចុងក្រោយ ពោលគឺបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការការពារជាតិនិងសន្តិសុខ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។
«កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលក្នុងការងារប្រឡងប្រណាំង និងកោតសរសើរ។ លើកកម្ពស់ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល ជាពិសេសការកែលម្អវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃការប្រឡងប្រណាំង ការដាក់ពិន្ទុ និងការពិនិត្យត្រូវតែផ្អែកលើទិន្នន័យពិតប្រាកដ ដំណើរការសត្យានុម័ត និងមានតម្លាភាព។ កាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងឯកសារសម្រាប់អង្គភាពមូលដ្ឋាន។ ដំណើរការនេះ ត្រូវតែធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ ចំគោលដៅ ចំមនុស្ស និងផ្តោតសំខាន់លើថ្នាក់មូលដ្ឋាន ជាអ្នកដែលបានរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់លទ្ធផលចុងក្រោយ»៕