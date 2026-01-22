ព័ត៌មាន
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន He Wei៖ មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនឹងបង្កើត «សន្ទុះផ្លោះធំៗ» ចំនួនបី
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានវៀតណាម
ក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសវៀតណាម លោក He Wei
បានសម្តែងទំនុកចិត្តថា ជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤
របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នឹងបើកយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី
ដោយបង្កើតកម្លាំងចលករដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់បុព្វហេតុកសាង
និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសវៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខ។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន
He Wei ចាត់ទុកថា រយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខ
នឹងជាដំណាក់កាលដែលវៀតណាមសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ខណៈដែលកម្លាំងជាតិនិងឋានៈអន្តរជាតិមានការលោតផ្លោះយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរ។ ជារួម
វាអាចសង្ខេបទៅជា «សន្ទុះផ្លោះធំៗ» ចំនួន៣។
ទីមួយ សន្ទុះផ្លោះក្នុងសមត្ថភាពអភិបាលកិច្ចជាតិ។ ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ វៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងបន្តផ្លាស់ប្ដូរថ្មីផ្នត់គំនិត កសាង និងសុក្រិតស្ថាប័នលើគ្រប់វិស័យ; លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត។ ទីពីរ សន្ទុះផ្លោះក្នុងកម្លាំងរួមរបស់ប្រទេសជាតិ។ ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលថ្មី វៀតណាមនឹងបន្តលើកកម្ពស់តួនាទីនាំមុខគេនៃសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ និងតួនាទីជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចឯកជន ដោយយកវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាកម្លាំងចលករគន្លឹះ; ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរគំរូកំណើនឆ្ពោះទៅរកការបង្កើនគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ ទីបី សន្ទុះផ្លោះទាក់ទងនឹងឥទ្ធិពល និងឋានៈអន្តរជាតិ។ វៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសឯករាជ្យ និងខ្លួនទីពឹងខ្លួន; អនុវត្តន៍ដោយព្រមៗគ្នានូវកិច្ចការបរទេសរបស់បក្ស ការទូតរដ្ឋ និងការទូតប្រជាជន; ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសកល និងរួមចំណែកដល់ការកែលម្អយន្តការគ្រប់គ្រងសកល តាមនោះបន្តអះអាងនូវរូបភាពប្រទេសវៀតណាម ជាសមាជិកសកម្ម ជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាន និងជាប្រទេសដែលមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ៕