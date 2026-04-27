ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម អញ្ជើញអុជធូបនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី Tan Bien ខេត្ត Tay Ninh

ឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី Tan Bien គឺជាកន្លែងបញ្ចុះសពយុទ្ធជនពលីជាង ១៥ ពាន់នាក់មកពីទូទាំងប្រទេស។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម អុជធូបនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី Tan Bien ខេត្ត Tay Ninh។ (រូបថត៖ VOV)

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៥១ ទិវារំដោះភាគខាងត្បូងវៀតណាម និងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ (ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ - ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦) នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម និងក្រុមការងារមជ្ឈិម បានអញ្ជើញ​មកគោរពអុជធូប ដាក់កម្រងផ្កា ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលីនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី Tan Bien នៅខេត្ត Tay Ninh។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានចំណាយរយៈពេលមួយនាទីធ្វើស្មឹងស្មាធិ៍ ដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះយុទ្ធជនពលីដែលបានប្រយុទ្ធ និងពលីជីវិតដើម្បីឯករាជ្យ និងសេរីភាពរបស់មាតុភូមិ។

ឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី Tan Bien គឺជាកន្លែងបញ្ចុះសពយុទ្ធជនពលីជាង ១៥ ពាន់នាក់មកពីទូទាំងប្រទេស។ ផ្នូរយុទ្ធជនពលីនីមួយៗ គឺជាវីរចម្រៀងដ៏អមតៈ ដែលចារឹកស្មារតីស្នេហាជាតិ ឆន្ទៈប្រយុទ្ធ និងពលីកម្មដ៏ថ្លៃថ្លាដើម្បីមាតុភូមិ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

