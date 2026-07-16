ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម៖ ខេត្តសឹនឡា ត្រូវរៀបចំផែនការ «តំបន់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន ៤ ប៉ូលកំណើនចំនួន ២ និងច្រករបៀងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន ៧»
«ខេត្តសឹនឡា ត្រូវរៀបចំផែនការ «តំបន់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន ៤ ប៉ូលកំណើនចំនួន ២ និងច្រករបៀងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន ៧»។ នេះជាសំណើរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម តូ ឡឹម
ក្នុងសម័យប្រជុំធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត សឹនឡា
ស្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤;
សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្សខេត្តនីតិកាលទី១៦
អាណត្តិ២០២៥-២០៣០; គោលនយោបាយសំខាន់ៗ
និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំ
និងភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់រយៈពេល៦ខែចុងឆ្នាំ២០២៦ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦
ខែកក្កដា នៅខេត្តសឹនឡា។
ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម
បានស្នើឱ្យខេត្ត សឹនឡា បន្តកែលម្អសមត្ថភាពអភិបាលកិច្ច
និងប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត
ដោយឆ្ពោះទៅរកការកសាងខឿនរដ្ឋបាលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ទំនើប និងមានប្រសិទ្ធភាព
ដែលបម្រើប្រជាជន; ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល
និងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា; រក្សាការពារជាតិ សន្តិសុខ
ព្រំដែន និងផែនមហាសាមគ្គីភាពជនជាតិទាំងមូល; លើកកម្ពស់សមត្ថភាពអភិបាលកិច្ច។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តសឹនឡា
ផ្តោតលើការដឹកនាំភារកិច្ចសំខាន់ៗចំនួន ៨ក្រុម
ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការកំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវគំរូអភិវឌ្ឍន៍
និងឋានៈរបស់ខេត្តសឹនឡា នៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យ។
«ជំរុញកំណើន ប៉ុន្តែមិនលះបង់បរិស្ថាន សុខុមាលភាពសង្គម និងវិន័យក្នុងការគ្រប់គ្រងឡើយ។ ជៀសវាងការបែងចែកប្រភពធនធានដោយរាយប៉ាយ ប៉ុន្តែត្រូវផ្តោតលើកត្តាជំរុញដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតរបក់គំហើញ។ ខិតខំក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ការកែច្នៃកសិផល និងទេសចរណ៍ពិសេសនៅប្រចាំតំបន់ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ ឆ្លៀតយកអត្ថប្រយោជន៍ពីថាមពល សេដ្ឋកិច្ចអាងស្តុកទឹក និងការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយភាគខាងជើងប្រទេសឡាវ។ ផែនការ “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន ៤ ប៉ូលកំណើនចំនួន ២ ច្រករបៀងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន ៧” ត្រូវការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង ទៅក្នុងបញ្ជីគម្រោង មូលនិធិដីធ្លី ប្រភពដើមទុន វឌ្ឍនភាព និងអ្នកទទួលខុសត្រូវ។ ខេត្តមិនប្រដេញតាមកំណើនដោយតម្លៃទាំងអស់ឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវផ្អែកលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការឆ្លៀតយកសក្តានុពលប្រកបដោយចីរភាព ពង្រីកឧត្តមភាពរបស់ខ្លួន បណ្តុះបណ្តាលកម្លាំងពលកម្ម និងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា»៕