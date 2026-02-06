Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) អញ្ជើញមកដល់កម្ពុជា ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃ

នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦នេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស កុម្មុយនីស្តវៀតណាម តូ ឡឹម (To Lam) បានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេលមួយថ្ងៃ។

ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស  តូ ឡឹម (To Lam) ធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា និងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូល​ទ្វេភាគី​រវាងការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូល​ត្រីភាគី​នៃអ្នកដឹកនាំកំពូល​គណបក្សទាំងបី វៀតណាម កម្ពុជា និងឡាវ។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) បានមកដល់នៅអាកាសយានដ្ឋាន
អន្តរជាតិតេជោ។ រូបថត៖ VNA


ពិធីស្វាគមន៍ជូនចំពោះលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) នៅអាកាសយានដ្ឋាន
អន្តរជាតិតេជោ។ រូបថត៖ VNA

 

 

 

អនុវត្ត៖ VNP / VNA

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានអញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងសួរសុខទុក្ខ ព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ។
