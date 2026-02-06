ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) អញ្ជើញមកដល់កម្ពុជា ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃ
ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) ធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលទ្វេភាគីរវាងការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីនៃអ្នកដឹកនាំកំពូលគណបក្សទាំងបី វៀតណាម កម្ពុជា និងឡាវ។