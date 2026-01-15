Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ទទួលជួបឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាដែលមកជម្រាបលា

នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ លោក តូ ឡឹម អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម បានទទួលជួបលោកស្រី ជា គឹមថា ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមកជម្រាបលាក្នុងឱកាសលោកស្រីបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មនៅប្រទេសវៀតណាម។

លោក តូ ឡឹម អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បានទទួលជួបលោកស្រី ជា គឹមថា ឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមកជម្រាបលាក្នុងឱកាសលោកស្រីបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មនៅប្រទេសវៀតណាម។ (រូបថត៖ VNA)

 

ក្នុងជំនួបនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មរបស់លោកស្រីឯកអគ្គរាជទូត ជា គឹមថា និងស្ថានទូតកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នបក្ស រដ្ឋ ក្រសួង វិស័យ មូលដ្ឋាន និងការតភ្ជាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ វៀតណាមនិងកម្ពុជា។ លោកអគ្គលេខាបក្សជឿជាក់ថា នៅពេលវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញ លោកស្រីឯកអគ្គរាជទូតនឹងបន្តរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការរក្សា និងពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

លោកអគ្គលេខាបក្សបានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមនិងកម្ពុជាមានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ស្រដៀងគ្នា ហើយបានស្នើថា ប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវពន្លឿនការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងអភិវឌ្ឍន៍
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន ដើម្បីនាំទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យឆាប់សម្រេចបានកម្រិត ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដូចគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ។ លើសពីនេះ ប្រទេសទាំងពីរបន្តពង្រឹងទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនិងសន្តិសុខ រួមចំណែកដល់ការរក្សាសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនៃប្រទេសទាំងពីរ និងតំបន់ផងដែរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អ្នកប្រាជ្ញជប៉ុន៖ វៀតណាមមានប្រការជាច្រើនដែលគួរឲ្យរៀនសូត្រតាម

អ្នកប្រាជ្ញជប៉ុន៖ “វៀតណាមមានប្រការជាច្រើនដែលគួរឲ្យរៀនសូត្រតាម”

វៀតណាមមានប្រការជាច្រើនគួរឲ្យរៀនសូត្រតាម អំពីគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេស ហើយកំពុងជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top