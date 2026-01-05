Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម តម្រូវឱ្យផ្នែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងលើកកម្ពស់ការងារធ្វើសេនាធិការយុទ្ធសស្ត្រ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមជ្ឈិម បានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៦០ ទិវាប្រពៃណីនៃផ្នែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បក្ស (ថ្ងៃទី ៥ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៦៦ - ថ្ងៃទី ៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦) និងទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសហូជីមិញជាលើកទីពីរ។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡាំ ប្រគល់​គ្រឿងឥស្សរិយយស​ហូជីមិញ​ដល់​គណៈកម្មាធិការកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមជ្ឈិម។ (រូបថត៖VNA)

អញ្ជើញចូលរួមពិធីនេះមានលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រឹន ថាញ់មិន រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បក្ស និងរដ្ឋ។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡាំ ថ្លែងសន្ទរកថា ក្នុងពិធីនេះ។ រូបថត៖ VNA

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានអះអាងថា កិច្ចការផ្ទៃក្នុងគឺជាវិស័យសំខាន់ សំដៅការពារបក្ស របប ការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាជន។ លោកអគ្គលេខាបក្ស បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា នៅក្នុងយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ផ្នែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បក្សត្រូវតែបន្តពង្រីកប្រពៃណីដ៏រុងរឿងរយៈពេល ៦០ ឆ្នាំរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងផ្តល់អាទិភាពដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការខ្ជះខ្ជាយ ដើម្បីដោះសោរ និងប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញមានប្រសាសន៍ថា៖

“ចាំបាច់ត្រូវធ្វើសេនាធិការដើម្បីជំរុញនិងបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរកាន់តែខ្លាំងក្លា មានប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាពជាងមុន ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ខ្ជះខ្ជាយ និងអវិជ្ជមាន។ នេះគឺជាភារកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រ និងយូរអង្វែង ដែលត្រូវតែអនុវត្តន៍ជាប្រចាំ ជាបន្តបន្ទាប់ ឥតឈប់ឈរ។ ផ្នែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បក្ស ត្រូវតែតំណាងឲ្យការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់បក្សក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ខ្ជះខ្ជាយ និងអវិជ្ជមាន "គ្មានតំបន់ហាមឃាត់ គ្មានករណីលើកលែង" "មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់" ព្រមទាំងជានិមិត្តរូបដើម្បីពង្រឹងជំនឿជាក់របស់ប្រជាជនចំពោះបក្ស រដ្ឋ និងរបបផងដែរ”៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

