លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម
នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិចារណា និងអនុម័តលើខ្លឹមសារបំពេញបន្ថែមនូវកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមស្ដីពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្ខភាគកងទ័ពលើកទី១២ អាណត្តិ២០២៥-២០៣០ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម លេខាគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម បានអញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំនៅកិច្ចប្រជុំ។
ក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានយល់ស្របនឹងខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីសកម្មភាព គោលដៅ ភារកិច្ច និងកម្មវិធីជាក់លាក់នានា។ លោកអគ្គលេខាបក្ស បានចាត់តាំងឲ្យគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម ដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងពេញលេញនូវមតិយោបល់របស់គណៈប្រតិភូ និងគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម សុក្រិតខ្លឹមសារបំពេញបន្ថែមនូវកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម ហើយដាក់ជូនលេខារងគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម ចុះហត្ថលេខានិងចេញផ្សាយ ដើម្បីឱ្យស្ថាប័ននិងអង្គភាពនានាអនុវត្តន៍៕