Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម

ក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានយល់ស្របនឹងខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីសកម្មភាព គោលដៅ ភារកិច្ច និងកម្មវិធីជាក់លាក់នានា។
ទិដ្ឋភាពនៅកិច្ចប្រជុំ។ (រូបថត៖ VOV)ទិដ្ឋភាពនៅកិច្ចប្រជុំ។ (រូបថត៖ VOV)

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិចារណា និងអនុម័តលើខ្លឹមសារបំពេញបន្ថែមនូវកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមស្ដីពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្ខភាគកងទ័ពលើកទី១២ អាណត្តិ២០២៥-២០៣០ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម លេខាគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម បានអញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំនៅកិច្ចប្រជុំ។

ក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានយល់ស្របនឹងខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីសកម្មភាព គោលដៅ ភារកិច្ច និងកម្មវិធីជាក់លាក់នានា។ លោកអគ្គលេខាបក្ស បានចាត់តាំងឲ្យគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម ដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងពេញលេញនូវមតិយោបល់របស់គណៈប្រតិភូ និងគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម សុក្រិតខ្លឹមសារបំពេញបន្ថែមនូវកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម ហើយដាក់ជូនលេខារងគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម ចុះហត្ថលេខានិងចេញផ្សាយ ដើម្បីឱ្យស្ថាប័ននិងអង្គភាពនានាអនុវត្តន៍៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

ខេត្តយ៉ាឡាយ ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយខេត្តនានារបស់កម្ពុជា

នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ខេត្តយ៉ាឡាយ បានរៀបចំសន្និសីទចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្ត យ៉ាឡាយ (វៀតណាម) និងខេត្តចំនួនបីនៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាគឺខេត្តព្រះវិហារ ខេត្ត រតនគីរី និងខេត្តស្ទឹងត្រែង សម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។
