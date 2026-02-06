ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជួបសវនាការជាមួយ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានកោតសរសើរចំពោះការដែលលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម មកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជា បន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដោយបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាជានិច្ចកាលគោរពនិងមានបំណងចង់ពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់នូវទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងរឹងមាំយូរអង្វែង។
រីឯខ្លួនវិញ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានជូនដំណឹងអំពីភាពជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដោយបញ្ជាក់ថា វៀតណាមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយចីរភាព ឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងស៊ីជម្រៅ និងមានប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយកម្ពុជាផងដែរ។
នាព្រឹកថ្ងៃដដែល លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានទៅសាកសួរសុខទុក្ខ សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ នៅឯព្រះបរមរាជវាំង។
មុននោះ ក្រោមការអញ្ជើញជាសាក្សីរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន តំណាងក្រសួង មន្ទីរ និងមូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាម និងកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខា និងផ្លាស់ប្តូរឯកសារសហប្រតិបត្តិការនានា៕