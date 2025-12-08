Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៨០ ទិវាប្រពៃណីរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃយោធភូមិភាគទី ៩

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ នៅទីក្រុង Can Tho អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀត ណាមលោក តូ ឡឹម លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម បានអញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៨០ ទិវាប្រពៃណីរបស់កងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធនៃយោធភូមិភាគទី ៩ (ថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤៥ - ថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥) និងទទួលកិត្តិនាមវីរៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជន។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញត្រួតពលកិត្តិយសនៃយោធភូមិភាគទី ៩។ (រូបថត៖ VNA)
ដោយអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃយោធភូមិភាគទី ៩ ក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ លោកអគ្គលេខាបក្សបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ភារកិច្ចការពារមាតុភូមិ ភារកិច្ចកសាងកងទ័ពនិយាយរួម និងរបស់យោធភូមិភាគទី ៩ និយាយដោយឡែក កំពុងដាក់ចេញនូវតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងបរិបទនៃបញ្ហា ប្រឈមថ្មីៗជាច្រើន។ នៅពេលខាងមុខ លោកអគ្គលេខាបក្សបានស្នើថា៖
 
“ផ្តោតសំខាន់លើការកសាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃយោធភូមិភាគទី៩ ប្រកប ដោយលក្ខណៈបដិវត្តន៍ វិជ្ជាជីវៈ ចំណាន ទំនើប ដោយយកការកសាងនយោបាយជា មូលដ្ឋានដើម្បីលើកកំពស់គុណភាពទូទៅ និងកម្លាំងប្រយុទ្ធ។ ផ្តោតលើការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី លើកកំពស់គុណភាពនៃការហ្វឹកហ្វឺនប្រយុទ្ធ ហាត់ពត់លត់ដំលើកកំពស់ឫទ្ធានុភាព កម្លាំងកាយសម្បទា កម្រិតបច្ចេកទេសនិងយុទ្ធវិធី; ធ្វើម្ចាស់អាវុធ ឧបករណ៍សម្ភារៈ ជាពិសេសអាវុធថ្មី និងទំនើប ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅគ្រប់លក្ខខណ្ឌ និងស្ថានភាព។ នៅក្នុងលំហអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ស្ថានភាព និងភារកិច្ចថ្មីៗ ចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិសេស ចំពោះការលើកកំពស់កម្រិតវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កងទ័ពក្នុងការងារហ្វឹកហ្វឺន និងការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធ”៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

