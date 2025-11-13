Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ចុះត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការនៅគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh

«អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh ត្រូវតែជាគំរូថ្មីនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសចរណ៍ទំនើប ប្រកបដោយចីរភាព និងឆ្លាតវៃ»។ នេះជាការសង្កត់ធ្ងន់របស់អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ក្នុងអំឡុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការនៅគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ក្នុងខេត្ត Dong Nai។

 អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ចុះត្រួតពិនិត្យគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh។ រូបថត៖ Van Hieu/VOV

នៅក្នុងសម័ប្រជុំការងារ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបណ្តាក្រសួងនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏លេចធ្លោ ហើយជាលើកដំបូងធានាវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងនេះ ក្នុងនោះផ្លូវហោះហើរនិងផ្លូវចរាចរណ៍លេខ ១ បានបញ្ចប់ការសាងសង់និងបំពេញលក្ខខណ្ឌហោះហើរបច្ចេកទេស ហើយស្ថានីយបានឈានដល់ ៦០% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យា ដែលអាចបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅមុនថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំនេះ។ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់ពិសេសនៃគម្រោងនេះ លោកអគ្គលេខាបក្សបានថ្លែងថា៖ “អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh ត្រូវតែសាងសង់ និងដំណើរការដោយស្មារតីនៃការយកឈ្នះលើភាពខុសគ្នា ដើរជួរមុខ និងជាគំរូថ្មីនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសចរណ៍ទំនើប ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងឆ្លាតវៃ។ គោលដៅគឺនាំអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh ក្លាយជាគោលដៅអាកាសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលអាចប្រៀបធៀបបាន និងលើសពីអាកាសយានដ្ឋានឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់”។

 អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ចុះត្រួតពិនិត្យគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh។ រូបថត៖ Van Hieu/VO

ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅខាងលើ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យបណ្តាក្រសួង ផ្នែក និងវិនិយោគិនសម្របសម្រួលគ្នាក្នុងការបង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយដើម្បីវាយតម្លៃការប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិរបស់អាកាសយានដ្ឋាន Long Thanh ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះកត្តាចំនួនបី រួមមាន៖ គុណភាពសេវាកម្ម និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកដំណើរ; ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ; កម្រិតនៃការតភ្ជាប់ និងសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូននៅក្នុងបណ្តាញអាកាសចរណ៍ក្នុងតំបន់៕

 

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រហ្ស៊កដានី Abdullah II Ibn Al-Hussein

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រហ្ស៊កដានី Abdullah II Ibn Al-Hussein

កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានអញ្ជើញជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រ ហ្ស៊កដានី Abdullah II Ibn Al-Hussein ក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ ព្រះអង្គនៅវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top