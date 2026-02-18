ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម៖ ជំរុញកិច្ចការបរទេសលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅកម្ពស់ថ្មី
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានអះអាងថា ដោយក្រឡែកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបដិវត្តន៍វៀតណាម ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិជានិច្ចកាលផ្សារភ្ជាប់នឹងការផ្លាស់ប្តូរនៃសម័យកាល។ បន្ទាប់ពីដណ្ដើមបានឯករាជ្យ លោកប្រធានហូជីមិញ បាននិយាយថា "បន្ទាប់ពីបញ្ហាការពារជាតិ ការទូតក៏ជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសឯករាជ្យ" ដោយបញ្ជាក់ពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវនៃកិច្ចការបរទេសចំពោះប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន។
មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម គូសសញ្ញាជាយុគសម័យថ្មីមួយរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ក្រោយរយៈពេល ៩៦ ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស ៨០ ឆ្នាំដណ្ដើមបានឯករាជ្យ និង ៤០ ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មី។ បន្ទាប់ពីយុគសម័យឯករាជ្យ សេរីភាព កសាងសង្គមនិយម និងយុគសម័យ ផ្លាស់ប្តូរថ្មី ប្រទេសជាតិបានចាប់ផ្តើមឈានចូលយុគសម័យនៃការអភិវឌ្ឍដ៏រុងរឿង អរិយធម៌ និងសុភមង្គល ដោយឈរស្មើរជាមួយមហាអំណាចពិភពលោក។
ដោយប្រឈមមុខនឹងពេលវេលាប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រទេសជាតិត្រូវការសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។ យុគសម័យថ្មីទាមទារឱ្យមានការអនុវត្ត «កិច្ចការបរទេសលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅកម្ពស់ថ្មីមួយ»៖ ធានាផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ពស់បំផុត; យកសន្តិភាព ឯករាជ្យ និងភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ; ដាក់ប្រជាជននៅមជ្ឈមណ្ឌលនៃគោលនយោបាយទាំងអស់; ចាត់ទុកការចូលរួមចំណែកដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជាទំនួលខុសត្រូវ។ នៅកម្ពស់ថ្មីមួយ កិច្ចការបរទេសនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយមានទំនុកចិត្ត ស្វ័យភាព និងខ្លួនទីពឹងខ្លួនកាន់តែច្រើន; ចូលរួមចំណែកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិ; និងបង្ហាញទំនួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនចំពោះសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍពិភពលោក។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជឿជាក់ថា គោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមនឹងបន្តកសាងនិងរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព ពង្រីកបរិយាកាសអភិវឌ្ឍន៍ និងលើកកម្ពស់ឋានៈរបស់ប្រទេសជាតិ ដោយរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តន៍បំណងប្រាថ្នារបស់លោកប្រធានហូជីមិញ៖ «បំណងប្រាថ្នាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺ៖ បក្សទាំងមូល និងប្រជាជនទាំងអស់រួបរួមគ្នានិងខិតខំកសាងប្រទេសវៀតណាមប្រកបដោយសន្តិភាព ឯកភាព ឯករាជ្យ ប្រជាធិបតេយ្យ និងវិបុលភាព រួមចំណែកដ៏មានតម្លៃដល់បុព្វហេតុបដិវត្តន៍ពិភពលោក»៕