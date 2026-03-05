ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម៖ កម្មាភិបាលមូលដ្ឋានដើរតួនាទីគន្លឹះក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងចំគោលដៅ
អញ្ជើញធ្វើសន្និដ្ឋាននៅក្នុងជំនួបធ្វើការ លោកអគ្គលេខាបក្ស បានអះអាងថា កម្មាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងគុណភាពកម្មាភិបាល ដើរតួនាទីគន្លឹះក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងចំគោលដៅ ព្រមទាំងបញ្ជាក់ផងដែរថា ប្រទេសជាតិកំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មី ជាមួយនឹងការជំរុញការធ្វើវិមជ្ឈការនិងការផ្ទេរអំណាចរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដូច្នេះការកែលម្អគុណភាពកម្មាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺមានអត្ថន័យដ៏សែនសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានស្នើថា៖
“គណៈកម្មាធិការបក្សគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវកំណត់ការកែលម្អគុណភាពកម្មាភិបាលមូលដ្ឋាន គឺជា របកគំហើញមួយក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពដឹកនាំ កាន់អំណាច និងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់អង្គការបក្ស ក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់មូលដ្ឋាន ហើយដាក់បញ្ចូលខ្លឹមសារនេះទៅក្នុងកម្មវិធីការងារសម្រាប់អាណត្តិទាំងមូល ជារៀងរាល់ឆ្នាំ និងក្នុងផែនការត្រួតពិនិត្យផងដែរ។ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ស្ថាប័នកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងគណៈកម្មាធិការបក្ស សម្របសម្រួលក្នុងការកសាងក្របខ័ណ្ឌសមត្ថភាពសម្រាប់មុខតំណែងការងារ ជួរកម្មាភិបាលបុគ្គលិកថ្នាក់មូលដ្ឋាន; ពិនិត្យនិងបែងចែកជួរបុគ្គលិកដែលមានស្រាប់ឡើងវិញ កំណត់ចន្លោះប្រហោងខាងសមត្ថភាព បង្កើតផែនការបណ្តុះបណ្តាល ផ្ដល់អាទិភាពដល់ការសាកល្បងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង ជនបទ តំបន់ភ្នំ ព្រំដែន និងកោះសមុទ្រមួយចំនួន ដើម្បីកែលម្អគំរូ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការវាយតម្លៃ។ បន្ទាប់មក នឹងធ្វើការបូកសរុប ពង្រីកនិងចម្លងបន្ថែមទៀត”៕