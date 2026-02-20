Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យបើកនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) តាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យបើកនៃកិច្ចប្រជុំនេះ។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam)  និងប្រធានគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យបើកនៃកិច្ច​ប្រជុំនេះ។ រូបថត៖ VNA ចុះផ្សាយ  

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam)  និងប្រធានគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យបើកនៃកិច្ច​ប្រជុំនេះ។ រូបថត៖ VNA 

 

 

អនុវត្ត៖ VNP / VNA

ការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងហ្សឺណែវ៖ មានវឌ្ឍនភាពបច្ចេកទេស ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នាលើទឹកដីនៅតែជាចំណុចជាប់គាំង

ការចរចាជុំទីបីរវាងរុស្ស៊ី អ៊ុយក្រែន និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ (ស្វីស) ក្នុងរយៈពេលថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែកុម្ភៈ បានបិទបញ្ចប់ ដោយការកត់សម្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពនៅកម្រិតបច្ចេកទេសរវាងភាគីនានា ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាលើបញ្ហានយោបាយស្នូលនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយទេ។
