ព័ត៌មាន លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យបើកនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា 20/02/2026 នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) តាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យបើកនៃកិច្ចប្រជុំនេះ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) និងប្រធានគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យបើកនៃកិច្ចប្រជុំនេះ។ រូបថត៖ VNA ចុះផ្សាយ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) និងប្រធានគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យបើកនៃកិច្ចប្រជុំនេះ។ រូបថត៖ VNA អនុវត្ត៖ VNP / VNA