ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញទទួលជួបអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបេឡារុស
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងបេឡារុស ត្រូវឆ្លងកាត់ការសាកល្បងតាមពេលវេលា ដូច្នេះភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នមុខងារនៃប្រទេសទាំងពីរគឺអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវការប្តេជ្ញាចិត្ត កិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតខ្ពស់ ដោយពង្រឹងខ្លឹមសារនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រតាមរយៈគម្រោងសហប្រតិបត្តិការជាក់លាក់នៅក្នុងវិស័យដែលមានសក្តានុពល និងតម្រូវការសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ ដូចជា៖ សេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម ការពារជាតិ-សន្តិសុខ វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា អប់រំ-បណ្តុះបណ្តាល វប្បធម៌ ទេសចរណ៍ ការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជន ក៏ដូចជាវិស័យថ្មីៗដូចជា បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ប្លុកឆេន (blockchain) សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើម។ ទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសន្តិសុខ លោកអគ្គលេខាបក្សបានស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថាប័នមុខងារនៃប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដ៏សំខាន់នេះ។
ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀត លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានថ្លែងថា ភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសក្តានុពល និងលំហ លើកកម្ពស់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំ ណែនាំផលិតផលនិងការនាំចូល នាំចេញ ដើម្បីឱ្យប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរស្គាល់ និងប្រើប្រាស់ផលិតផលល្បីៗរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ដោយហេតុនេះបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបន្ថែមទៀត៕