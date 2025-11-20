Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្សស្នើឱ្យ​ខេត្ត Ca Mau អភិវឌ្ឍន៍បណ្ដុំកោះ Hon Khoai ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការពារជាតិ-សន្តិសុខ

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខ និងធ្វើការជាមួយអង្គភាពកងទ័ព និងបក្ខភាគ អាជ្ញាធរខេត្ត Ca Mau នៅកោះ Hon Khoai (ក្នុងឃុំ Dat Mui ខេត្ត Ca Mau)។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញថ្លែងមតិដឹកនាំ។ (រូបថត៖ VOV)

នៅក្នុងជំនួបធ្វើការ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យខេត្ត Ca Mau បន្តពន្លឿនការបង្ហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បណ្ដុំកោះ Hon Khoai ឱ្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច រឹងមាំផ្នែកការពារជាតិ-សន្តិសុខ។ ក្នុងការអនុវត្ត ចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសចំពោះប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការពារបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនៃព្រៃឈើ សមុទ្រ កោះ ធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព; សុក្រិតជាជំហានៗនូវខ្សែផ្លូវតភ្ជាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ច តំបន់ឧស្សាហកម្ម តំបន់ទីក្រុង តំបន់ឡូជីស្ទិកកំពង់ផែសមុទ្រ តំបន់មុខងារដែលភ្ជាប់ជាមួយកំពង់ផែ Hon Khoai និងអាកាសយានដ្ឋាន Ca Mau។

ទាក់ទងនឹងគម្រោងកោះ Hon Khoai លោកអគ្គលេខាបក្សបានអះអាងថា កោះ Hon Khoai គឺជាគម្រោងជាតិយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលជាការបោះជំហានទៅមុខរបស់ប្រទេសវៀតណាមសម្បូរទៅដោយសេចក្ដីប្រាថ្នា និងភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន។ ការសាងសង់គម្រោងកោះ Hon Khoai មិនត្រឹមតែជាការកសាងកំពង់ផែប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាកន្លែងឈរជើងរបស់ប្រទេសជាតិនៅលើមហាសមុទ្រ; មិនត្រឹមតែបើកផ្លូវទៅកាន់កោះប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបើកផ្លូវសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសវៀតណាមទៀតផង។ ដូច្នេះ លោកអគ្គលេខាបក្សបានស្នើឱ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ប្តេជ្ញាចិត្តសម្រេចហួសពីគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ច្បាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ពង្រីកនវានុវត្តន៍

នាថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម័យប្រជុំលើកទី១០ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៥ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូន រដ្ឋសភាជាលើកដំបូង ដោយបើកផ្លូវសម្រាប់បរិយាកាសនវានុវត្តន៍ប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព និងបើកចំហ ដែលនាំបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ក្លាយជាបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ ចម្បងរបស់ប្រទេសវៀតណាម។
