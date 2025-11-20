ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្សស្នើឱ្យខេត្ត Ca Mau អភិវឌ្ឍន៍បណ្ដុំកោះ Hon Khoai ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការពារជាតិ-សន្តិសុខ
នៅក្នុងជំនួបធ្វើការ
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យខេត្ត Ca Mau បន្តពន្លឿនការបង្ហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បណ្ដុំកោះ
Hon Khoai ឱ្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
រឹងមាំផ្នែកការពារជាតិ-សន្តិសុខ។ ក្នុងការអនុវត្ត
ចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសចំពោះប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ការពារបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនៃព្រៃឈើ សមុទ្រ កោះ ធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព;
សុក្រិតជាជំហានៗនូវខ្សែផ្លូវតភ្ជាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ច
តំបន់ឧស្សាហកម្ម តំបន់ទីក្រុង តំបន់ឡូជីស្ទិកកំពង់ផែសមុទ្រ
តំបន់មុខងារដែលភ្ជាប់ជាមួយកំពង់ផែ Hon Khoai និងអាកាសយានដ្ឋាន
Ca Mau។
ទាក់ទងនឹងគម្រោងកោះ Hon Khoai លោកអគ្គលេខាបក្សបានអះអាងថា កោះ Hon Khoai គឺជាគម្រោងជាតិយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលជាការបោះជំហានទៅមុខរបស់ប្រទេសវៀតណាមសម្បូរទៅដោយសេចក្ដីប្រាថ្នា និងភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន។ ការសាងសង់គម្រោងកោះ Hon Khoai មិនត្រឹមតែជាការកសាងកំពង់ផែប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាកន្លែងឈរជើងរបស់ប្រទេសជាតិនៅលើមហាសមុទ្រ; មិនត្រឹមតែបើកផ្លូវទៅកាន់កោះប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបើកផ្លូវសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសវៀតណាមទៀតផង។ ដូច្នេះ លោកអគ្គលេខាបក្សបានស្នើឱ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ប្តេជ្ញាចិត្តសម្រេចហួសពីគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ៕