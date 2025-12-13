ព័ត៌មាន
លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលបានឈ្នះរង្វាន់អូឡាំពិក
ឆ្នាំនេះ វៀតណាមមានគណៈប្រតិភូចំនួន ៧ ក្រុម ចូលរួមក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិកអន្តរជាតិនិងតំបន់ ដោយមានសិស្សចំនួន ៣៧ នាក់ចូលរួម។ បក្ខជនវៀតណាមទាំងអស់ទទួលបានពានរង្វាន់ រួមមាន៖ មេដាយមាស ១៣ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ ១៦ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធ ៨ គ្រឿង។
អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី វ៉ូ ធី អាញ សួន បានអះអាងថា សមិទ្ធផលរបស់សិស្សគឺជាសក្ខីភាពដ៏ច្បាស់លាស់នៃប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយកំណែទម្រង់អប់រំដែលបក្ស និងរដ្ឋបានអនុវត្ត ដែលផ្តោតលើប្រជាជន ជំរុញដោយបញ្ញា និងផ្អែកលើការអប់រំជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាព។
ចំពោះសិស្សានុសិស្ស លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ពីសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាន ពួកគេត្រូវតែបណ្តុះឆន្ទៈ និងសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំធេងរបស់ខ្លួន សិក្សា និងបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋសកល និងធ្វើសមាហរណកម្មបន្តិចម្តងៗទៅក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិ៕