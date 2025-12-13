Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលបានឈ្នះរង្វាន់អូឡាំពិក

នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី វ៉ូ ធី អាញ សួន អនុប្រធានរដ្ឋ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្ម ថ្នាក់ទី ២ និងទី ៣ ដល់សិស្សចំនួន ២៤ នាក់ ដែលទទួលបានលទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិកអន្តរជាតិលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗ និងការប្រកួតស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិក្នុង ឆ្នាំ ២០២៥។

អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី វ៉ូ ធី អាញ សួន អញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយស ពលកម្មថ្នាក់ទី ២ និងទី ៣ ដល់សិស្ស ដែលទទួលបានមេដាយមាស និងមេដាយប្រាក់ (រូបថត៖ VOV)

ឆ្នាំនេះ វៀតណាមមានគណៈប្រតិភូចំនួន ៧ ក្រុម ចូលរួមក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិកអន្តរជាតិនិងតំបន់ ដោយមានសិស្សចំនួន ៣៧ នាក់ចូលរួម។ បក្ខជនវៀតណាមទាំងអស់ទទួលបានពានរង្វាន់ រួមមាន៖ មេដាយមាស ១៣ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ ១៦ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធ ៨ គ្រឿង។ 

អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី វ៉ូ ធី អាញ សួន បានអះអាងថា សមិទ្ធផលរបស់សិស្សគឺជាសក្ខីភាពដ៏ច្បាស់លាស់នៃប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយកំណែទម្រង់អប់រំដែលបក្ស និងរដ្ឋបានអនុវត្ត ដែលផ្តោតលើប្រជាជន ជំរុញដោយបញ្ញា និងផ្អែកលើការអប់រំជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាព។ 

លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋ ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគណៈប្រតិភូ និងសិស្សដែលទទួលបានរង្វាន់កំពូលៗ (រូបថត៖ VOV)

ចំពោះសិស្សានុសិស្ស លោកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ពីសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាន ពួកគេត្រូវតែបណ្តុះឆន្ទៈ និងសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំធេងរបស់ខ្លួន សិក្សា និងបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋសកល និងធ្វើសមាហរណកម្មបន្តិចម្តងៗទៅក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

