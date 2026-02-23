ព័ត៌មាន
លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បំផុសបុណ្យតេតដាំដើមឈើនៅខេត្តឡាវកាយ
លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានកត់សម្គាល់នូវគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងវិធីសាស្រ្តល្អ និងជាក់ស្តែងជាច្រើនរបស់បណ្ដាក្រសួង វិស័យ មូលដ្ឋាន ភ្នាក់ងារ អង្គការ និងបុគ្គល ក្នុងការអនុវត្តចលនា “បុណ្យតេតដាំដើមឈើ” ដែលរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវគម្រោងដាំដើមឈើចំនួន ១ ពាន់លានដើមក្នុងរយៈពេលកន្លងមក។ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានសម្តែងនូវគោលបំណងថា៖
“ខ្ញុំស្នើឱ្យគ្រប់កម្រិត គ្រប់វិស័យ និងគ្រប់មូលដ្ឋាន បង្កើនការឃោសនា ការអប់រំ បង្កើនការយល់ដឹងអំពីតួនាទី និងអត្ថន័យនៃ “បុណ្យតេតដាំដើមឈើ” តាមមនោគមវិជ្ជារបស់លោកប្រធាន
ហូជីមិញ ដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការបង្កើនមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត ការថែទាំជីវភាពរបស់ប្រជាជន និងការកសាងទេសភាពអេកូឡូស៊ី; គ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការពារបរិស្ថាន និងឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពសកម្មចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ នេះគឺជាការវិនិយោគជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលផ្តល់លទ្ធផលដ៏ធំធេង និងយូរអង្វែង មិនត្រឹមតែផ្តល់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្កើតរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបផងដែរ។ លើសពីនេះ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លានូវការកសាងសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ ការចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃបៃតងសកល រួមចំណែកអនុវត្តន៍ការសន្យារបស់វៀតណាមចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិ ក្នុងការសម្រេចបាននូវការបំភាយឧស្ម័នសុទ្ធសូន្យត្រឹមឆ្នាំ ២០៥០ តាមរយៈសកម្មភាព និងការងារជាច្រើន”។
នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈនេះដែរ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានទៅសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់បក្ខភាគ អាជ្ញាធរ និងប្រជាជនខេត្តឡាវកាយ៕