ព័ត៌មាន
លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រឹន ថាញ់មិន ចុះត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងHai Phong
នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងសង្កាត់ Hai An ទីក្រុង Hai Phong លោកប្រធានរដ្ឋសភា បានត្រួតពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្ភារៈ លក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រុមបោះឆ្នោត ព្រមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់សមាជិកក្រុមបោះឆ្នោត ជាពិសេសអ្នកដែលចូលរួមជាលើកដំបូង។
លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានក្រើនរំលឹកថា មណ្ឌលបោះឆ្នោតត្រូវតែយល់ច្បាស់អំពីនីតិវិធី ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ និងជៀសវាងកំហុសឆ្គង; ជាពិសេស មិនត្រូវព្រងើយកន្តើយ ឬមើលរំលងជំហានណាមួយនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិឡើយ។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើថា៖
“ឃោសនាដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតយល់ថា នេះជាទិវាបុណ្យដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសជាតិនិយាយរួម និងរបស់ទីក្រុង Hai Phong របស់សង្កាត់និយាយដោយឡែក ដើម្បីឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតយល់អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោត និងជ្រើសរើសតំណាងដ៏សក្តិសមសម្រាប់ចូលរួមក្នុងរដ្ឋសភា ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុង និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនសង្កាត់។ ការងារឃោសនា និងចលនាប្រជាជនគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់”៕