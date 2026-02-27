ព័ត៌មាន
លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន សង្កត់ធ្ងន់លើមេរៀនបទពិសោធន៍ក្នុងការងារបោះឆ្នោត
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទសន្និសីទអនឡាញទូទាំងប្រទេស ស្តីពីការអនុវត្តការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ លោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភា និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានសង្កត់ធ្ងន់លើមេរៀនបទពិសោធន៍ស្តីពីការពង្រីកស្មារតីនៃផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល ក៏ដូចជាការផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងរលូន ដើម្បីធានាតម្លាភាព និងប្រជាធិបតេយ្យ។
លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន ក៏បានរំលឹកឡើងវិញនូវមេរៀនបទពិសោធន៍ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ ២០២១ សម្រាប់មូលដ្ឋាននានាកត់សម្គាល់ និងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៖ “ទីមួយ ពង្រីកកម្លាំងនៃផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល ការជឿទុកចិត្ត និងការស្រុះចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាជន ស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៃប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល គឺជាកត្តាសម្រេចលើភាពជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោត។ ទីពីរ ការដឹកនាំយ៉ាងហ្មត់ចត់របស់គណៈកម្មាធិការបក្សគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ គឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលធានាភាពជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោត; ការបែងចែកសហការយ៉ាងសកម្មនិងការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងភ្នាក់ងារ និងអង្គការពាក់ព័ន្ធ បានបង្កើតការឯកភាពនិងប្រតិបត្តិការយ៉ាងរលូន។ ទីបី អនុវត្តការងារផ្សាយព័ត៌មាន និងឃោសនាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ស៊ីជម្រៅ ទូលំទូលាយ និងជាក់លាក់ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយទម្រង់ចម្រុះ។ ធានាតម្លាភាព ប្រជាធិបតេយ្យ យុត្តិធម៌ និងសមភាពក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការរៀបចំការបោះឆ្នោត”៕