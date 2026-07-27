Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកប្រធានរដ្ឋសភាអញ្ជើញអុជធូបនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជនពលីនៅទីក្រុងហូជីមិញ

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៧៩ នៃទិវាយុទ្ធជនពិការនិងយុទ្ធជនពលី (២៧ កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២៦) នារសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា នៅទីក្រុង ហូជីមិញ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ជិន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញដាក់ផ្កា និងអុជធូប នៅវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធលោកអគ្គលេខាបក្ស ជិន ភូ...។
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន​ ថាញ់មិន និង​សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ជិន កឹមទូ អញ្ជើញអុជធូបនៅវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលីនៅខ័ណ្ឌទី១០។ រួបថត៖ VNA

លោកក៏បានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ និងលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងដែលចូលរួមក្នុងការស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅឧទ្យាន ឡេ ធី រៀង។ អញ្ជើញចូលរួមមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លោក ជិន កឹម ទូ។

ក្នុងបរិយាកាសដ៏ឧឡារិកនិងរំជួលចិត្ត ប្រធានរដ្ឋសភាលោកជិន ថាញ់ មិន និងគណៈប្រតិភូបានអុជធូបដោយការគោរព ដោយសម្តែងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះយុទ្ធជនដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុរំដោះជាតិ និងបង្រួបបង្រួមជាតិ; លើកកម្ពស់កម្លាំងសាមគ្គីភាព រក្សាឬទ្ធានុភាពនយោបាយ រួមចំណែកដល់ការកសាងមាតុភូមិ និងប្រទេសជាតិឱ្យកាន់តែរឹងមាំ ដែលសក្តិសមនឹងការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់មនុស្សជំនាន់មុនៗ។

ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅឧទ្យានឡេធីរៀង ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ជិន ថាញ់ មិន និងគណៈប្រតិភូបានប្រគល់អំណោយដ៏មានអត្ថន័យដល់កងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅទីនេះ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកជិន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច ឃួន សុដារី ក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top