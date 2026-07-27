ព័ត៌មាន
លោកប្រធានរដ្ឋសភាអញ្ជើញអុជធូបនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជនពលីនៅទីក្រុងហូជីមិញ
លោកក៏បានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ និងលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងដែលចូលរួមក្នុងការស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅឧទ្យាន ឡេ ធី រៀង។ អញ្ជើញចូលរួមមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លោក ជិន កឹម ទូ។
ក្នុងបរិយាកាសដ៏ឧឡារិកនិងរំជួលចិត្ត ប្រធានរដ្ឋសភាលោកជិន ថាញ់ មិន និងគណៈប្រតិភូបានអុជធូបដោយការគោរព ដោយសម្តែងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះយុទ្ធជនដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុរំដោះជាតិ និងបង្រួបបង្រួមជាតិ; លើកកម្ពស់កម្លាំងសាមគ្គីភាព រក្សាឬទ្ធានុភាពនយោបាយ រួមចំណែកដល់ការកសាងមាតុភូមិ និងប្រទេសជាតិឱ្យកាន់តែរឹងមាំ ដែលសក្តិសមនឹងការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់មនុស្សជំនាន់មុនៗ។
ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅឧទ្យានឡេធីរៀង ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ជិន ថាញ់ មិន និងគណៈប្រតិភូបានប្រគល់អំណោយដ៏មានអត្ថន័យដល់កងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅទីនេះ៕