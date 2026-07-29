ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញជួបសម្តែងការគួសមនិងពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាសម្តេចឃួន សុដារី
ក្នុងជំនួបនេះ ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្ត និងផ្តល់អាទិភាពដល់ទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយ និងនិរន្តរភាពយូរអង្វែង វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរ រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ មានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដោយផ្តោតលើការរក្សាទំនាក់ទំនង និងការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតខ្ពស់ជាប្រចាំ; បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ និងសន្តិសុខ ពង្រឹងការសម្របសម្រួលក្នុងការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន...។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីររូប បានព្រមព្រៀងគ្នា បន្តបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅកម្ពុជា ឱ្យរស់នៅប្រកបដោយស្ថិរភាព មានសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់។
ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានឯកភាពលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់រវាងសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទូរគមនាគមន៍ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ។ លើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់ផ្លូវល្បឿនលឿនទីក្រុងហូជីមិញ - ម៉ុកបៃ និងបាវិត - ភ្នំពេញ។ ពន្លឿនការកែសម្រួលនិងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗ ដើម្បីសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងព្រំដែន; សម្របសម្រួលរៀបចំសកម្មភាពដោយជោគជ័យ ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ៦០ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត (២៤ មិថុនា ១៩៦៧ - ២៤ មិថុនា ២០២៧)។
ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តពង្រឹងការសម្របសម្រួល និងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) អង្គការសហប្រជាជាតិ និងយន្តការសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គ; រក្សាការផ្លាស់ប្តូរលើបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញទៅមក។ សម្របសម្រួលដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាព និងតួនាទីកណ្តាលរបស់អាស៊ាន លើកកម្ពស់ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី ដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ និងរួមចំណែកដល់ការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់៕