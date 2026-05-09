លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន
នៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ សូណិចសាយ ស៊ីផាន់ដូន នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបបានឯកភាពគ្នាលើទិសដៅជាច្រើនសម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលខាងមុខ។ ក្នុងនោះ ផ្តោតលើការសម្របសម្រួល និង រៀបចំឱ្យបានល្អសម្រាប់សកម្មភាពរំលឹកខួបលើកទី ៦៥ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត និងខួបលើកទី ៥០ នៃការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-ឡាវ ឆ្នាំ ២០២៧។
ក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី លោក អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាម ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ាឡេស៊ី និងបានបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងភាគីទាំងពីរ ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៤៕