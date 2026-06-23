ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់លំនៅដ្ឋានជួលនិងគម្រោងផ្លូវដែកក្នុងទីក្រុងហាណូយ
នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារសំខាន់ពិសេស សំដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់ផ្លូវដែកក្នុងទីក្រុង និងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានជួល ដើម្បីធានាសន្តិសុខសង្គម និងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅសម្រាប់ប្រជាជននៅរដ្ឋធានី។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានចូលរួមពិធីនេះ។
គម្រោងលំនៅដ្ឋានជួលចំនួន ៣ នៅ Viet Hung, Long Bien និង Phap Van - Tu Hiep គឺជាគម្រោងឈានមុខគេនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានជួលរបស់ទីក្រុងហាណូយ។ នេះជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតទីផ្សារលំនៅដ្ឋានជួលទ្រង់ទ្រាយធំ ដោយបង្កើតគំរូអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាព ស្របតាមនិន្នាការនៃទីក្រុងធំៗជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ លោក Vu Dai Thang បានឲ្យដឹងថា៖
“គោលដៅរបស់ទីក្រុងហាណូយគឺបង្កើតទីផ្សារលំនៅដ្ឋានជួលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ មានគុណភាពខ្ពស់ និងមានតម្លៃសមរម្យបន្តិចម្តងៗ ព្រមទាំងរួមចំណែកដល់ការកសាងទីផ្សារអចលនទ្រព្យប្រកបដោយភាពស្អាតស្អំ ចីរភាព និងស្របតាមនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ។ នាពេលអនាគត តំបន់លំនៅដ្ឋានជួល នឹងត្រូវបានរៀបចំដោយសមកាលកម្មជាមួយខ្សែរថភ្លើងក្នុងទីក្រុង មជ្ឈមណ្ឌលការងារ ការអប់រំ ការថែទាំសុខភាព និងសេវាសាធារណៈ ដោយបង្កើតសហគមន៍ទីក្រុងទំនើប ស៊ីវិល័យ និងងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជន”។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ គម្រោងផ្លូវដែកក្នុងទីក្រុងចំនួន ៥ ដែលត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់រួមមាន៖ ខ្សែទី ១ ជាច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងជើង-ខាងត្បូងដ៏សំខាន់ ដែលតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់រវាងមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនជាតិ (រថភ្លើងល្បឿនលឿន) និងអន្តរជាតិ (អាកាសយានដ្ឋាន Noi Bai)។ ខ្សែទី ២ បម្រើជាច្រកទ្វារនិមិត្តរូបសម្រាប់កិច្ចការបរទេស ដែលតភ្ជាប់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Noi Bai ជាមួយនឹងតំបន់បេតិកភណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច - វប្បធម៌កណ្តាល បម្រើតម្រូវការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្នុងសមត្ថភាពខ្ពស់។ ខ្សែទី ៨ គឺជាច្រករបៀងយុទ្ធសាស្ត្រខាងកើត-ខាងលិច ជាតំណភ្ជាប់សំខាន់បំផុត ដែលតភ្ជាប់តំបន់វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា Hoa Lac ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្ម និងភស្តុភារកម្មដ៏ស្វាហាប់នៅភាគខាងកើត ដោយជំរុញការតភ្ជាប់តំបន់យ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ខ្សែទី ១០ គឺជាខ្សែក្រវាត់ដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃ ដែលតភ្ជាប់តំបន់ទីក្រុងនានា និងប៉ូលកំណើនថ្មីៗ ជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធដោយផ្ទាល់ទៅលើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងទីក្រុង។ ខ្សែទី ១៤ តភ្ជាប់តំបន់ខាងលិចជាមួយនឹងតំបន់ទីក្រុងពហុបំណងធំៗ នៅភាគខាងកើត ដោយបង្កើតខ្សែសង្វាក់តម្លៃទីក្រុងទំនើប៕