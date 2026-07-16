Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ស្នើឱ្យខេត្ត ត្វៀនក្វាង បន្តជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល៦ខែចុងឆ្នាំ

រសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា នៅឃុំវីស្វៀន (Vi Xuyen) នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ត្វៀនក្វាង ស្តីពីការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច - សង្គម និងគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ ការបែងចែកដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈ និងប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ដឹកនាំសម័យប្រជុំ។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងរយៈពេល៦ខែ​ដើម​ឆ្នាំ២០២៦ អត្រាកំណើន GRDP របស់ខេត្តសម្រេចបាន ៧,៧២% ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល​៥ឆ្នាំកន្លងមក។ គំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរ​កម្រិតបានដំណើរការប្រកបដោយស្ថិរភាព និងរលូន។ បរិយាកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្មបានបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើង​ជាជំហានៗ។

ថ្លែងសុន្ទរកថាសន្និដ្ឋានកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានចាត់ទុកថា ការសម្រេចបាន​នូវ​គោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់គឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់សម្រាប់ខេត្ត ត្វៀនក្វាង ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យខេត្ត អនុវត្តភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល ៦ ខែចុងឆ្នាំ។ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តត្រូវតាម​ដាន​យ៉ាង​ដិ​តដល់ និងជំរុញការអនុវត្ត ដោះស្រាយការលំបាក និងឧបសគ្គលើគ្រប់វិស័យឱ្យបានឆាប់រហ័ស។ល។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានចាត់ទុកថា ខេត្តត្វៀនក្វាង គួរតែផ្តោតលើការពន្លឿនការបើក​ចំណាយដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈ ដោយខិតខំសម្រេចបាន ១០០% នៅចុងឆ្នាំ ២០២៦ និងសំរេចការប្រគល់ផែនការវិនិយោគសាធារណៈ រយៈពេលមធ្យម ដំណាក់កាល ២០២៦ - ២០៣០ ឱ្យ​បាន​ឆាប់ៗ​៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មទិន្នន័យផ្នូរយុទ្ធជនពលី បង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបកស្រាយនិមិត្តសញ្ញា និងការរុករកនៅទីតាំងដីជាក់ស្ដែង

ធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មទិន្នន័យផ្នូរយុទ្ធជនពលី បង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបកស្រាយនិមិត្តសញ្ញា និងការរុករកនៅទីតាំងដីជាក់ស្ដែង

គិតរហូតមកដល់ពេលនេះ ខេត្តកាម៉ៅ បានបញ្ចប់ការជីកកកាយផ្នូរចំនួន ២៦៣ ដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណ នៅឯឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី Tran Van Thoi ដោយប្រមូលសំណាកអដ្ឋិធាតុចំនួន ២៣៧ ឈុត។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top