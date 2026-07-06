Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ចូលរួមពិធីដាក់ពង្រាយការស្វែងរកនិងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅទីក្រុងហូជីមិញ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីដាក់ពង្រាយការស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅឧទ្យាន Le Thi Rieng សង្កាត់ Hoa Hung ទីក្រុងហូជីមិញ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញអុជធូបនៅសិលាចារឹករំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរ យុទ្ធជនពលី នៅឧទ្យាន Le Thi Rieng សង្កាត់ Hoa Hung ទីក្រុងហូជីមិញ។ (រូបថត៖ VNA)

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះមានអត្ថន័យដ៏ពិសិដ្ឋ ដែលជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងនៃការដឹងគុណនិងការសងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាមចំពោះកុលបុត្រកុលធីតាដែលបានលះបង់យុវវ័យនិងសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីឯករាជ្យ និងសេរីភាពនៃមាតុភូមិ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

"បេសកកម្មនេះនឹងមិនឈប់ទេ ដរាបណានៅតែមានតម្រុយសម្រាប់ស្វែងរក ដរាបណាអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីមិនទាន់ត្រូវបានប្រមូលយ៉ាងពេញលេញ។ យើងជាដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឱ្យខ្លួនយើងឈប់ទេ ដរាបណានៅតែមានតម្រុយសម្រាប់ស្វែងរក ដរាបណាអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីមិនទាន់ត្រូវបានប្រមូលពេញលេញ។ សម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនរបស់យុទ្ធជនពលី សង្គ្រាមមិនទាន់កន្លងផុតទៅយ៉ាងពិតប្រាកដនៅឡើយទេ ដោយសារតែការឈឺចាប់នៃការបាត់បង់នៅតែកើតមាន ខណៈដែលពួកគេត្រូវរង់ចាំដំណឹងពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន។ ដោយតម្លៃណាមួយ យើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស្វែងរក និងនាំវីរយុទ្ធជនពលី ត្រឡប់មកជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញ”។

គណៈប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំនិងអតីតបក្ស និងរដ្ឋ អុជធូបនិងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតអគ្គលេខាបក្ស Tran Phu និងវីរយុទ្ធជនពលី មុនពេលចូលរួមពិធីដាក់ពង្រាយការស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។ (រូបថត៖ VNA)

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យទីក្រុងហូជីមិញ សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងការពារប្រទេស និងក្រសួងនគរបាល ដើម្បីកៀរគរធនធានឱ្យបានអតិបរមា និងជំរុញការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាធ្វើតេស្ត DNA សំដៅពន្លឿនដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង និងលោក ត្រឹន លូក្វាង លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញ ធ្វើពិធីផ្ទេរអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីដែលទើបតែរកឃើញទៅផ្ទះបុណ្យសព។ (រូបថត៖ VNA)

ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌខែកំពូលនៃ "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី" សំដៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តខាងនយោបាយរបស់បក្ស រដ្ឋ និងប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយកាន់តែប្រសើរជាងសម្រាប់ជនមានគុណូបការៈចំពោះបដិវត្តន៍ ព្រមទាំងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គ្រួសារយុទ្ធជនពលីរាប់ម៉ឺនគ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ ការប្រឡងប្រណាំងត្រូវតែ​កើតចេញពី ដង្ហើមនៃជីវិត ដោយយកលទ្ធផលជារង្វាស់

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ ការប្រឡងប្រណាំងត្រូវតែ​កើតចេញពី «ដង្ហើមនៃជីវិត» ដោយយកលទ្ធផលជារង្វាស់

នៅរសៀលថ្ងៃទី ៦ ​ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល (ហាណូយ) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា​ប្រឡងប្រណាំង និងកោត​សរសើរ​មជ្ឈិម បានដឹកនាំសម័យប្រជុំលើកទីពីរ ដើម្បីបូកសរុបការងារប្រឡងប្រណាំងនិងកោត​​សរសើរសម្រាប់រយៈពេល​៦ខែដើមឆ្នាំ ២០២៦ និងអនុវត្តភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់រយៈពេល ៦ ខែចុងឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top