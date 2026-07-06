ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ចូលរួមពិធីដាក់ពង្រាយការស្វែងរកនិងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅទីក្រុងហូជីមិញ
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះមានអត្ថន័យដ៏ពិសិដ្ឋ ដែលជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងនៃការដឹងគុណនិងការសងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាមចំពោះកុលបុត្រកុលធីតាដែលបានលះបង់យុវវ័យនិងសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីឯករាជ្យ និងសេរីភាពនៃមាតុភូមិ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
"បេសកកម្មនេះនឹងមិនឈប់ទេ ដរាបណានៅតែមានតម្រុយសម្រាប់ស្វែងរក ដរាបណាអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីមិនទាន់ត្រូវបានប្រមូលយ៉ាងពេញលេញ។ យើងជាដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឱ្យខ្លួនយើងឈប់ទេ ដរាបណានៅតែមានតម្រុយសម្រាប់ស្វែងរក ដរាបណាអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីមិនទាន់ត្រូវបានប្រមូលពេញលេញ។ សម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនរបស់យុទ្ធជនពលី សង្គ្រាមមិនទាន់កន្លងផុតទៅយ៉ាងពិតប្រាកដនៅឡើយទេ ដោយសារតែការឈឺចាប់នៃការបាត់បង់នៅតែកើតមាន ខណៈដែលពួកគេត្រូវរង់ចាំដំណឹងពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន។ ដោយតម្លៃណាមួយ យើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស្វែងរក និងនាំវីរយុទ្ធជនពលី ត្រឡប់មកជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញ”។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យទីក្រុងហូជីមិញ សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងការពារប្រទេស និងក្រសួងនគរបាល ដើម្បីកៀរគរធនធានឱ្យបានអតិបរមា និងជំរុញការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាធ្វើតេស្ត DNA សំដៅពន្លឿនដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុ។
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌខែកំពូលនៃ "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី" សំដៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តខាងនយោបាយរបស់បក្ស រដ្ឋ និងប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយកាន់តែប្រសើរជាងសម្រាប់ជនមានគុណូបការៈចំពោះបដិវត្តន៍ ព្រមទាំងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គ្រួសារយុទ្ធជនពលីរាប់ម៉ឺនគ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរ៕