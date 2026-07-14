ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ ខេត្តឡាវកាយទាញយកប្រៀបខ្លាំងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅកំណើន ១០,៥%
នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា នៅខេត្តឡាវកាយ ក្នុងជំនួបជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តឡាវកាយ អំពីការអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយដែលបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេល៦ខែកន្លងមក និងទិសដៅ ភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់រយៈពេល៦ខែចុងឆ្នាំ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានស្នើឱ្យខេត្តឡាវកាយ ត្រូវមានដំណោះស្រាយដ៏លេចធ្លោក្នុងការត្រិះរិះ និងការអនុវត្តសកម្មភាព; ប្រែក្លាយប្រៀបខ្លាំងទៅជាដំណោះស្រាយ និងភារកិច្ចជាក់លាក់ ដោយខិតខំសម្រេចបាននូវគោលដៅកំណើន ១០,៥-១១% សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៦ ទាំងមូល។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានស្នើឱ្យខេត្តឡាវកាយ ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីគំរូកំណើន ដោយផ្អែកលើការជំរុញខ្លាំងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល; ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន កសាងមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មឆ្លាតវៃ និងទំនើប; អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ទៅជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញ; អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងវិលជុំ អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសំខាន់ៗ និងផលិតផល OCOP ដោយផ្សាភ្ជាប់នឹងទេសចរណ៍ និងសេវាកម្ម។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានតម្រូវឲ្យខេត្តឡាវកាយអនុវត្តន៍ផែនការមេខេត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងផែនការមេតំបន់; ពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោង និងសំណង់សំខាន់ៗ; បន្តបង្រួមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំ ដោយធានាប្រតិបត្តិការរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាពនៃគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត។
ទាក់ទងនឹងការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២៦-២០២៧ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យខេត្តឡាវកាយសម្រេចការសាងសង់សាលាចំណេះទូទៅអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតចំនួន ៤ សម្រាប់ដំណាក់កាលទី ១ មុនថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ អនុវត្តន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាពនូវ "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់សម្រាប់ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី" ក៏ដូចជារៀបចំឲ្យបានល្អនូវសកម្មភាពតបស្នងសងគុណ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់ជនមានគុណូបការៈ យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនមានជំងឺ និងក្រុមគ្រួសាររបស់យុទ្ធជនពលីផងដែរ៕