Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ៖ “យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង” សម្រេចបាន “ជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង”

នាព្រឹកមិញថ្ងៃទី១៦ ខែមករា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទបូកសរុប “យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង” ដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងល្បឿនរហ័សបំផុត ដើម្បីសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារដែលរងការខូចខាតដោយព្យុះ និងទឹកជំនន់ថ្មីៗនេះ នៅភាគកណ្តាលវៀតណាម។
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសន្និសីទ។ រូបថត៖ VOV

“យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង” ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ បំផុសឡើងនៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ ដោយមានតម្រូវការក្នុងការសាង សង់ និងជួសជុលផ្ទះឡើងវិញក្នុងល្បឿនឆាប់រហ័សបំផុត សម្រាប់គ្រួសារដែលមានផ្ទះ រងការបំផ្លិចបំផ្លាញ បាក់ស្រុតឬខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយព្យុះ និងទឹកជំនន់នៅតំបន់ភាគកណ្តាល (ពីខេត្តហាទិញ ដល់ខេត្តឡឹដុង) ដោយធានាថា ប្រជាជនទាំងអស់ មានផ្ទះសម្រាប់អំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ២០២៦។  អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានបញ្ជាក់ថា៖ “រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ យើងអាចអះអាងដោយការជឿជាក់ថា "យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង" ទោះបីជាគ្មានសំឡេងកាំភ្លើងក៏ដោយ ប៉ុន្តែដណ្តើមបាន "ជ័យជម្នះដ៏រហ័ស និងម៉ឺងម៉ាត់" មិនត្រឹមតែជា "ជ័យជម្នះ" ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជា "ជ័យជម្នះដ៏ត្រចេះត្រចង” ទៀតផង។ នេះមិនត្រឹមតែជាសេចក្តីរីករាយ និងសុភមង្គលរបស់គ្រួសារដែលបានបាត់បង់ ឬខូចខាតផ្ទះអំឡុងពេលគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិថ្មីៗនេះ នៅតំបន់ភាគកណ្តាលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បានក្លាយជាសេចក្តីរីករាយរួមរបស់ប្រទេស និងប្រជាជាតិ នៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស និងបុណ្យតេតឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦ ខាងមុខនេះទៀតផង”។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើថា ដើម្បីថែទាំឲ្យបានល្អថែមទៀតនូវជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ងៃរបស់ប្រជាជននៅពេលខាងមុខ មូលដ្ឋាននានាត្រូវបង្ហើយការប្រគល់ផ្ទះជូនប្រជាជនមិនឱ្យលើសពីថ្ងៃទី ១៨ខែមករា។ រួមជាមួយនោះ ត្រូវជួយបង្កើតការងារសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ជាពិសេសជួយប្រជាជនក្នុងការស្តារផលិតកម្ម និងអាជីវកម្មឡើងវិញ។ ធានាយ៉ាងដាច់ខាតថា គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវ “ខ្វះអាហារ សម្លៀកបំពាក់ ឬការយកចិត្តទុកដាក់” ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យតេតប្រពៃណី ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័ក ២០២៦នេះ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅជា ដៃគូស្ថាបនា របស់តំបន់

វៀតណាមកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅជា “ដៃគូស្ថាបនា” របស់តំបន់

ក្នុងបរិបទដែលវៀតណាមកំពុងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស សេចក្តីព្រាងឯកសារសម្រាប់មហាសន្និបាតបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top