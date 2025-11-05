ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ អះអាងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU
យោងតាមការធ្វើស្ថិតិ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ប្រទេសវៀតណាមមាន នាវានេសាទចំនួន ៧៩.៩៤១ គ្រឿង។ ក្នុងនោះនាវាចំនួន ៧៩.៨០០ គ្រឿង (ស្មើនឹង ៩៩,៨%) ត្រូវបានចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបរនេសាទជាតិ (VNFishbase)។
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឲ្យធ្វើសកម្ម ភាពជាក់ស្តែង មិនគេចវេសពីការទទួលខុសត្រូវ ដោយមានគោលដៅប្ដេជ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU ដក "កាតលឿង" IUU ដើម្បីការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះ របស់ប្រទេសជាតិ និងដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃរបរនេសាទ។ ទិន្នន័យទាក់ទងនឹងនាវានេសាទត្រូវតែមានការតភ្ជាប់ជាមួយក្រសួងការពារជាតិ ក្រសួង នគរបាល និងក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងការពារជាតិបង្កើនការគ្រប់គ្រងដែនទឹកនៅឯនាយសមុទ្រ ជាពិសេសតំបន់ព្រំដែន។ ក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន បង្កើតសេណារីយ៉ូ និងវិធានការសម្រាប់ជំនួបធ្វើការបច្ចេកទេសជាមួយក្រុមការងារ គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ដែលត្រូវសម្រេចមុនថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា។ រៀបចំយុទ្ធនាការ ត្រួតពិនិត្យកំពូលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU); ផ្តោតលើការបង្ក្រាប នាវានេសាទ "៣ គ្មាន"៖ គ្មានការចុះបញ្ជី គ្មានវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យ គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទ។
ក្រសួងនគរបាលសុក្រិត និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនាវានេសាទ និងអ្នកនេសាទដែលបានចុះបញ្ចីក្នុងកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិក (VneID) ដោយត្រូវសម្រេចមុនថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា៕