ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ អះអាងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU

រៀបចំយុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យកំពូល ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU ដោយផ្តោតលើការបង្ក្រាបនាវានេសាទ "៣ គ្មាន"៖ គ្មានការចុះបញ្ជី គ្មានវិញ្ញាបនបត្រ ត្រួតពិនិត្យ គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទ។

យោងតាមការធ្វើស្ថិតិ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ប្រទេសវៀតណាមមាន នាវានេសាទចំនួន ៧៩.៩៤១ គ្រឿង។ ក្នុងនោះនាវាចំនួន ៧៩.៨០០ គ្រឿង (ស្មើនឹង ៩៩,៨%) ត្រូវបានចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបរនេសាទជាតិ (VNFishbase)។
កិច្ចប្រជុំលើកទី ២០ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ ដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមាន ការគ្រប់គ្រង (IUU)។ (រូបថត៖ Lai Hoa/VOV)

ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឲ្យធ្វើសកម្ម ភាពជាក់ស្តែង មិនគេចវេសពីការទទួលខុសត្រូវ ដោយមានគោលដៅប្ដេជ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU ដក "កាតលឿង" IUU ដើម្បីការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះ របស់ប្រទេសជាតិ និងដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃរបរនេសាទ។ ទិន្នន័យទាក់ទងនឹងនាវានេសាទត្រូវតែមានការតភ្ជាប់ជាមួយក្រសួងការពារជាតិ ក្រសួង នគរបាល និងក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងការពារជាតិបង្កើនការគ្រប់គ្រងដែនទឹកនៅឯនាយសមុទ្រ ជាពិសេសតំបន់ព្រំដែន។ ក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន បង្កើតសេណារីយ៉ូ និងវិធានការសម្រាប់ជំនួបធ្វើការបច្ចេកទេសជាមួយក្រុមការងារ គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ដែលត្រូវសម្រេចមុនថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា។ រៀបចំយុទ្ធនាការ ត្រួតពិនិត្យកំពូលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU); ផ្តោតលើការបង្ក្រាប នាវានេសាទ "៣ គ្មាន"៖ គ្មានការចុះបញ្ជី គ្មានវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យ គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទ។
ក្រសួងនគរបាលសុក្រិត និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនាវានេសាទ និងអ្នកនេសាទដែលបានចុះបញ្ចីក្នុងកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិក (VneID) ដោយត្រូវសម្រេចមុនថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

"ដាក់ការងារបង្ការ និងទប់ទល់នឹងនឹងព្យុះ Kalmaegi (ព្យុះលេខ ១៣) ឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាព “បន្ទាន់ជាង”។ នេះជាសំណើរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Tran Hong Ha អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការការពារស៊ីវិល នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនឡាញ ស្តីពីការទប់ទល់នឹងនឹងព្យុះ Kalmaegi នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល។
