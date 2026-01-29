Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១៧ នៃក្រុមប្រឹក្សាមជ្ឈិមរៀបចំការប្រឡងប្រណាំងនិងពានរង្វាន់

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមករា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល (ទីក្រុងហាណូយ) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមជ្ឈិមរៀបចំការប្រឡងប្រណាំងនិងពានរង្វាន់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១៧ នៃក្រុមប្រឹក្សា។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១៧ នៃក្រុមប្រឹក្សាមជ្ឈិមរៀបចំការប្រឡងប្រណាំងនិងពានរង្វាន់។ (រូបថត៖ VOV)

ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងអាណត្តិកន្លងមក ចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិបានក្លាយជាកម្លាំងដ៏ធំធេង ដែលជួយប្រទេសជាតិជំនះលើការលំបាក ជាពិសេសចលនាប្រទេសទាំងមូលរួមដៃគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩; ចលនាលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោម; ចលនាសាងសង់ផ្លូវគោកល្បឿនលឿនប្រវែង ៣០០០គីឡូម៉ែត្រ; ចលនាអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សន្សំសំចៃ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការខ្ជះខ្ជាយ; យុទ្ធនាការ ក្វាងទ្រុង ជួសជុលផ្ទះសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់; ចលនាប្រឡងប្រណាំងសិក្សាពេញមួយជីវិត។ ល។

ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានតម្រូវឱ្យផ្តោតលើទិសដៅសំខាន់ៗចំនួន ៩ សម្រាប់ចលនាប្រឡងប្រណាំង ដូចជា៖ ផ្តោតលើនវានុវត្តន៍ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការពង្រឹងការពារជាតិ និងសន្តិសុខ វប្បធម៌ និងការកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយដ៏រឹងមាំ... លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

“ក្រោយពីមហាសន្និបាតប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិនិងមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ របស់បក្ស ខ្ញុំស្នើឱ្យយើងបំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំងច្នៃប្រឌិត អភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរបៃតង។ នេះគឺជាសសរស្តម្ភចំនួនពីរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសជាតិ”៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

វៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានសម្រេចចិត្តលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រកាសដោយប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប លោក អាន់តូនីញ៉ូ កូស្តា (Antonio Costa ) នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ បន្ទាប់ពីជំនួបពិភាក្សាការងារជាន់ខ្ពស់។
