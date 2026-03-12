ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងជំនួបធ្វើការអំពីការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មការពារជាតិ
អញ្ជើញថ្លែងនៅទីនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានតម្រូវឱ្យកងទ័ពបន្តអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មការពារជាតិ ដោយស្មារតីលើកកំពស់ធនធានផ្ទៃក្នុង ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ភាពធន់ និងស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ; ក្ដាប់ជាប់និងព្យាករណ៍ស្ថានភាព ធ្វើសេនាធិការជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់បក្ស និងរដ្ឋ លើកិច្ចការយោធា ការពារជាតិ និងឧស្សាហកម្មការពារជាតិ ការឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយករណីនានាប្រកបដោយភាពបត់បែន និងមានប្រសិទ្ធភាព។ លើសពីនេះ អភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល បង្កើតការទម្លុះទម្លាយ ធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការរចនា ផលិត ជួសជុល កែលម្អ និងធ្វើទំនើបកម្មអាវុធ។ អនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកម្មវិធី គម្រោងសំខាន់ៗលើវិស័យឧស្សាហកម្មការពារជាតិ ជាពិសេសផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ បណ្តុះបណ្តាល បំប៉ន់ និងលើកកំពស់គុណភាពធនធានមនុស្ស។ គួបផ្សំកិច្ចការការពារជាតិជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារប្រទេស អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិ និងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្ម-ទូរគមនាគមន៍កងទ័ព បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក ឧស្សាហកម្មការពារជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនិងការច្នៃប្រឌិតជាច្រើន ដោយសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន; បង្កើតជំហានលោតផ្លោះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ដែលបញ្ជាក់ពីភាពម្ចាស់ការ ច្នៃប្រឌិត សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ ការផលិត និងការធ្វើទំនើបកម្មអាវុធ និងឧបករណ៍ជាច្រើនដែលមានម៉ាកយីហោវៀតណាម៕