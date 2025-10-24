Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជំរុញគម្រោងផ្លូវដែក

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំសំណង់ និងគម្រោងជាតិ សំខាន់ៗក្នុងវិស័យផ្លូវដែក (ហៅកាត់ថា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានអញ្ជើញ ជាអធិបតីនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ដែលត្រូវបានតភ្ជាប់តាម ប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយខេត្ត និងក្រុងចំនួន ១៨ ដែលមានគម្រោងផ្លូវដែកឆ្លងកាត់។
ទិដ្ឋភាពនៅកិច្ចប្រជុំ។ (រូបថត៖ VOV)

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យដាក់ពង្រាយ ឲ្យបានឆាប់នូវដំណោះស្រាយ ជំរុញគម្រោងផ្លូវដែកស្តង់ដារ ឡាវកៃ – ហាណូយ - ហាយហ្វុង ដើម្បីចាប់ផ្តើមសាងសង់តាមការគ្រោងទុកនាថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ខាងមុខ; ពិនិត្យឡើងវិញ និងវាយតម្លៃការងារឈូសឆាយសំអាតផ្ទៃដីសម្រាប់ខ្សែផ្លូវដែកល្បឿន លឿនខាងជើង-ខាងត្បូងនៅតាមមូលដ្ឋាននានា ក៏ដូចជាស្នើភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយ ដើម្បីអនុវត្តន៍សំណង់ និងគម្រោងក្នុងវិស័យផ្លូវដែកក្នុងប៉ុន្មានខែដែលនៅ សល់ក្នុងឆ្នាំនេះ និងពេលខាងមុខ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានមានប្រសាសន៍ថា៖

"ជំរុញគម្រោងផ្លូវដែក ឡាវកៃ - ហាណូយ - ហាយហ្វុង ដើម្បីចាប់ផ្តើមសាង សង់ដំណាក់កាលទី ១ នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ។ ពិនិត្យឡើងវិញនិងអនុវត្តន៍ការឈូសឆាយ សម្អាតផ្ទៃដីសម្រាប់ខ្សែផ្លូវដែកល្បឿនលឿនខាងជើង - ខាងត្បូង។ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ត្រូវតែឈានមុខមួយជំហានក្នុងការឈូសឆាយសម្អាតផ្ទៃដី។ យោងតាមសេចក្តី សម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋសភា អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែអនុវត្តន៍ការងារសម្អាតផ្ទៃដី”៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ប្រមុខ រដ្ឋអាហ្រ្វិកខាងត្បូង មកវៀតណាមក្រោយរយៈពេលជិត ២០ ឆ្នាំ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ ប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមចំណែកជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅ និង ជាក់ស្ដែង។
