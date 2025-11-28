ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ «សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមត្រូវពង្រីកម្លាំងយុវវ័យ ភាពខ្លៀវក្លា ស្មារតីស្នេហាជាតិ និងប្រពៃណីជាតិ»
នេះត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ នៅឯមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី៨ នៃសមាគមសហគ្រិន វ័យក្មេងវៀតណាម អាណត្តិ២០២៥-២០៣០ ដែលបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ។
ថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានវាយតម្លៃ ថា សហគ្រិនវ័យក្មេងជាកម្លាំងដ៏ស្វាហាប់ ជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវ ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងវិស័យអាជីវកម្មថ្មីនិងច្នៃប្រឌិតជាច្រើន។ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រទេសជាតិកំពុងពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ជាមួយនឹង គោលដៅ និងសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំធេង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើថា៖
«យើងត្រូវតែពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិឡើងដល់លំហអាកាស ទៅកាន់មហាសមុទ្រ និងឈានជ្រៅទៅក្រោមដី។ ទាំងអស់នេះទាមទារឱ្យយើង ត្រូវតែមានភាពវៃឆ្លាត វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ហើយត្រូវតែហ៊ាន លះបង់ ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ លើកកំពស់ចំណេះដឹង សន្សំសំចៃពេលវេលា និងមាន ការប្ដេជ្ញាចិត្តនៅពេលវេលាត្រឹមត្រូវ»។
ទាក់ទងនឹងទិសដៅនាពេលអនាគត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យសហគ្រិន វ័យក្មេងវៀតណាមត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរ ឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ទិន្នន័យធំ ស៊ីមីកុងដុកទ័រ... ក្នុងផលិតកម្ម និងអាជីវកម្ម; កសាងគំរូសេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ ដើម្បីបំពេញ តម្រូវការកាន់តែខ្ពស់នៃទីផ្សារធំៗ៕
អាណត្តិទី ៧ (២០២២-២០២៥) បានអះអាងនូវឋានៈកាន់តែធំរបស់សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមនៅក្នុងសហគមន៍សហគ្រាស ក៏ដូចជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរ។ ដោយមានសមាជិកប្រហែល ២១.០០០ នាក់ សហគ្រាសនានាបានបង្កើតការងារសម្រាប់កម្មករចំនួន ៥ លាននាក់ សម្រេចបានប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំជាង ៤០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងរួមចំណែកជាង ១០% ទៅក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ជាតិ។