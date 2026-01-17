ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីរ៉ែដីកម្រ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្នុងវិស័យនេះ និងអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រ រួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ជាមួយភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយដូចជា៖ ការកសាង និងសុក្រឹត្យស្ថាប័ន យន្តការ និងគោលនយោបាយ ដែលក្នុងនោះផ្តល់អាទិភាពលើការកែច្នៃស៊ីជម្រៅ; វិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ កៀងគរធនធានរដ្ឋ ធនធាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋ-ឯកជន និងធនធានរបស់វិនិយោគិន; កសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ; ផ្ទេរនិងធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលសមស្រប; ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋនិងឯកជន និងអភិបាលកិច្ចឆ្លាតវៃ ដោយផ្អែកលើបរិវត្តកម្មឌីជីថល។
ចំពោះបណ្តាគម្រោង BT អន្តរកាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានតម្រូវឱ្យគោរពនិងអនុវត្តន៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវបទប្បញ្ញត្តិ ច្បាប់ និងសមត្ថកិច្ច ដោយមានផលប្រយោជន៍សុខដុមរមនានិងការចែករំលែកហានិភ័យរវាងរដ្ឋ សហគ្រាស និងប្រជាជន៕