ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅទីក្រុងហានូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីខ្លឹមសារដូចជា៖ ការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីរ៉ែដីកម្រ; សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីយន្តការដោះស្រាយការលំបាក និងបញ្ហារាំងស្ទះចំពោះបណ្តាគម្រោង BT អន្តរកាល (គម្រោងវិនិយោគសាងសង់តាមទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាសាងសង់-ផ្ទេរប្រគល់) និងខ្លឹមសារមួយចំនួនទៀត។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វា មិញជិញ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលស្តីពីបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួន។ រូបថត៖ VGP/Nhat Bac

ពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីរ៉ែដីកម្រ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្នុងវិស័យនេះ និងអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រ រួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ជាមួយភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយដូចជា៖ ការកសាង និងសុក្រឹត្យស្ថាប័ន យន្តការ និងគោលនយោបាយ ដែលក្នុងនោះផ្តល់អាទិភាពលើការកែច្នៃស៊ីជម្រៅ; វិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ កៀងគរធនធានរដ្ឋ ធនធាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋ-ឯកជន និងធនធានរបស់វិនិយោគិន; កសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ; ផ្ទេរនិងធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលសមស្រប; ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋនិងឯកជន និងអភិបាលកិច្ចឆ្លាតវៃ ដោយផ្អែកលើបរិវត្តកម្មឌីជីថល។

 

ចំពោះបណ្តាគម្រោង BT អន្តរកាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានតម្រូវឱ្យគោរពនិងអនុវត្តន៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវបទប្បញ្ញត្តិ ច្បាប់ និងសមត្ថកិច្ច ដោយមានផលប្រយោជន៍សុខដុមរមនានិងការចែករំលែកហានិភ័យរវាងរដ្ឋ សហគ្រាស និងប្រជាជន៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

មហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនឹងបើកនាថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅទីក្រុងហាណូយ។
