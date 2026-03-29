Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ យុទ្ធសាស្ត្រប្រេងនៅងីសឺនត្រូវតែអនុវត្តឈរលើស្មារតីជាបន្ទាន់

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនានេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញឈីញ បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេង និងប្រេងឥន្ធនៈងីសឺន និងអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងទុកបម្រុងប្រេងឥន្ធនៈជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅងីសឺន។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញថ្លែងក្នុងជំនួបធ្វើការ (រូបថត៖ VOV)

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការសាងសង់ឃ្លាំងទុកបម្រុងប្រេងឥន្ធនៈជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅងីសឺនត្រូវតែអនុវត្តឈរលើស្មារតីបន្ទាន់។

ក្នុងជំនួបធ្វើការ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងនិងប្រេងឥន្ធនៈងីសឺន   ដែលបានធានាប្រេងឆៅគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចុងខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦ ក្នុងសមត្ថភាពល្អបំផុត។ នៅចំពោះមុខស្ថានភាពទីផ្សារកាន់តែលំបាកទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេង និងប្រេងឥន្ធនៈងីសឺន   ធានាការផ្គត់ផ្គង់ចំនួន៤០% ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងស្រុក  ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់ប្រេងកាតឯកទេស (Jet A1) សម្រាប់យន្តហោះ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យដឹងថា កំពុងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីជំនះការលំបាក ក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រេងមកកាន់វៀតណាម តាម រយៈច្រកសមុទ្រហ័រមូស។ ដោយឈរលើស្មារតីនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀត ណាម និងបញ្ហាមនុស្សធម៌លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងនិងប្រេងឥន្ធនៈងីសឺន   ធានាប្រភពប្រេងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់រោងចក្រ ក្នុងនោះមានប្រភពប្រេងពីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ដើម្បីជំនះដំណាក់កាលដ៏លំបាកនិងវិបត្តិ ព្រមទាំងធានាសន្តិសុខថាមពលសម្រាប់ វៀតណាម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

យុទ្ធនាការម៉ោងផែនដីលើកទី២ ឆ្នាំ ២០២៦៖ សន្សំសំចៃអគ្គិសនីបាន ៤៦៣.០០០ គីឡូវ៉ាត់

លទ្ធផលនេះបន្តបញ្ជាក់ អំពីប្រសិទ្ធភាពរីកសាយភាយនៃយុទ្ធនាការម៉ោងផែនដីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដែលមិនត្រឹមតែនៅតែជាព្រឹត្តិការណ៍និមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងបន្តិចម្តងៗ ទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងនៅក្នុងសហគមន៍។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top