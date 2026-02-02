ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញដឹកនាំសម័យប្រជុំលើកទី ៦ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំគម្រោងជាតិសំខាន់ៗ លើវិស័យផ្លូវដែក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យក្រសួង វិស័យ មូលដ្ឋាន និងសមាជិកម្នាក់ៗនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ យោងទៅតាមមុខងារ ភារកិច្ចនិងសិទ្ធិអំណាច ដើម្បីអនុវត្តន៍ការងារ ភារកិច្ចដោយម្ចាស់ការ។ រួមជាមួយគ្នានោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការលើកទឹកចិត្តមូលដ្ឋានឱ្យស្នើគម្រោងផ្លូវដែក និងធ្វើជាភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសម្រាប់គម្រោងទាំងនេះ។ ក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋាននានា ត្រូវពិនិត្យ និងបំពេញបន្ថែមដំណើរការ បទបញ្ជា នីតិវិធី ស្តង់ដារ និងបទដ្ឋានទាំងអស់ ស្របតាមច្បាប់ និងអនុវត្តន៍ត្រឹមត្រូវសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការគម្រោង។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដឹកនាំភារកិច្ចជាក់លាក់ ដើម្បីពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃខ្សែរថភ្លើងឡាវកៃ - ហាណូយ - ហៃផុង ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការផ្តល់មូលនិធិ និងការកាត់បន្ថយការចំណាយប្រចាំឆ្នាំចំនួន ៥% សម្រាប់គម្រោងនេះ។
ទាក់ទងនឹងខ្សែរថភ្លើងហាណូយ - ឡាងសឺន និងហៃផុង - ម៉ុងកៃ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យបង្ហើយផែនការជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យ រយៈពេលមួយសតវត្សរ៍ ដោយកំណត់ផ្លូវក្នុងទិសដៅត្រង់បំផុត។
សម្រាប់គម្រោងផ្លូវដែកល្បឿនលឿនលើអ័ក្សខាងជើង-ខាងត្បូង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយរបាយការណ៍សិក្សាលទ្ធភាពត្រូវបញ្ចប់មិនឱ្យលើសពីត្រីមាសទីបួននៃឆ្នាំ ២០២៦៕