ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបនូវគម្រោងឧបត្ថម្ភស្ត្រីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសហភាពនារី វៀតណាមក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវគម្រោងលេខ ៩៣៩ ដើម្បីឧបត្ថម្ភស្ត្រីក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ការសម្រេចបាននូវគោលដៅសមភាពយេនឌ័រ និងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដ៏ទូលំទូលាយ និងប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសជាតិ។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា គម្រោង“ឧបត្ថម្ភស្ត្រីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មសម្រាប់ដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២៦ - ២០៣៥” មិនត្រឹមតែមានគោលបំណងឧបត្ថម្ភ និងលើកកម្ពស់ស្ត្រីឱ្យចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម កសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ និងច្នៃប្រឌិតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់ការអនុវត្តគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសទៀតផង។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជឿជាក់ថា លំហអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីមិនមានដែនកំណត់សម្រាប់ម្ចាស់កម្មវត្ថុណាមួយ ជាពិសេសស្ត្រីក្នុងអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ស្ទាត់ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព ដូច្នេះ លោកបានស្នើឱ្យស្ត្រីវៀតណាមលើកកម្ពស់ស្មារតីត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ក្នុងស្មារតីនៃគម្រោងឧបត្ថម្ភស្ត្រីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំណាក់កាល ឆ្នាំ ២០២៦ - ២០៣៥។