ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ ២០២៥ និងអនុវត្តភារកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ របស់ក្រសួងសំណង់
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា តម្រូវការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ គឺខ្ពស់ណាស់ ក្នុងនោះកំណើនត្រូវឈានដល់ពីរខ្ទង់។ ដូច្នេះ វិស័យសំណង់ត្រូវតែខិតខំដើម្បីកំណើនពីរខ្ទង់ ដែលជាចម្បងគឺកំណើនបៃតង និងកំណើនឌីជីថល។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យក្រសួង និងវិស័យសំណង់ត្រូវអនុវត្តន៍ “ការទម្លុះទម្លាយចំនួន ៦” រួមមាន៖ ការទម្លាយក្នុងការត្រិះរិះនិងចក្ខុវិស័យ; ការទម្លុះទម្លាយក្នុងការកៀរគរធនធានដើម្បីអនុវត្តគម្រោងជាតិសំខាន់ៗ; ការទម្លុះទម្លាយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ និងសេដ្ឋកិច្ចពុធ្ធិ; ភាពជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានសង្គម ដោយធានាការបង្ហើយការ សាងសង់លំនៅដ្ឋានសង្គមចំនួន ១លានខ្នង មុនកាលកំណត់នៅឆ្នាំ ២០២៨ ពីរឆ្នាំមុនពេលកំណត់។
ទាក់ទងនឹងគម្រោងផ្លូវដែកល្បឿនលឿនខាងជើង-ខាងត្បូង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា ត្រូវមានការទម្លុះទម្លាយក្នុងការត្រិះរិះ និងចក្ខុវិស័យ ដោយធានាបាននូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរលូន ត្រូវជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងនេះក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦៕