Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឱ្យកសាងគម្រោងរបបលើកទឹកចិត្តអ្នកមានទេពកោសល្យវ័យក្មេង

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានធ្វើជាអធិបតីនៃជំនួបសំណេះសំណាលនិងលើកសរសើរដល់សិស្សានុសិស្សដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងការប្រឡងអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។
  នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងជំនួបសំណេះសំណាល និងលើកសរសើរដល់សិស្សានុសិស្សដែលឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងការប្រឡងអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២៥។ រូបថត៖ Lai Hoa/VOV  
  លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ប្រគល់អំណោយដល់សិស្សានុសិស្ស។ រូបថត៖ Lai Hoa/VOV  
  នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ និងគណៈប្រតិភូថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយសិស្សានុសិស្ស។ រូបថត៖ Lai Hoa /VOV   

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលលេចធ្លោរបស់សិស្សានុសិស្សនិងសាលារៀន ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា លទ្ធផលទាំងនេះរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រពៃណីសង្វាតរៀនសូត្រ បញ្ជាក់ពីប្ញទ្ធានុភាព និងបញ្ញារបស់ប្រជាជនវៀតណាម ដោយបង្កើតការលើកទឹកចិត្ត និងការបំផុសគំនិតយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទូទាំងសង្គម។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល បង្កើតគម្រោងមួយដើម្បីស្វែងរកនិងបំប៉ន់អ្នកមានទេពកោសល្យវ័យក្មេងវៀតណាម រួមទាំងការស្រាវជ្រាវលើដំណោះស្រាយដើម្បីស្វែងរក ជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល ថែទាំ ប្រើប្រាស់ និងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកមានទេពកោសល្យវ័យក្មេង ហើយដាក់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៦៖ “បង្កើតយន្តការនិងគោលនយោបាយទម្លុះទម្លាយ ផ្តល់អនុគ្រោះ ឧបត្ថម្ភ ថ្លៃសិក្សា និងផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សដែលមានទេពកោសល្យ; សាកល្បងគំរូសិក្សាផ្លោះថ្នាក់ រួមជាមួយនឹងយន្តការបណ្តុះបណ្តាលសញ្ញាបត្រពីរទន្ទឹមគ្នា។ ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នអប់រំថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យដែលមានប្រៀបខ្លាំង ដើម្បីក្លាយជាស្នូលនៃបណ្តាញបណ្តុះបណ្តាលឆ្នើម និងទេពកោសល្យនៅក្នុងមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗ និងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអាទិភាពដូចជា៖ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ស៊ីមីកុងដុកទ័រ សម្ភារៈថ្មី ជីវបច្ចេកវិទ្យា...”

នៅឆ្នាំ ២០២៥ វៀតណាមមានសិស្សចំនួន ៧ក្រុម ចូលរួមក្នុងការប្រឡងអន្តរជាតិ ហើយជាលើកដំបូង ក្រុមសិស្សវៀតណាមឈ្នះរង្វាន់លេខពីរចំនួន ២ និងរង្វាន់លេខបីចំនួន ១ នៅការប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ នេះគឺជាសមិទ្ធផលខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីវៀតណាម ចាប់ផ្តើមចូលរួមក្នុងការប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ មក៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ធ្វើឱ្យ​នវានុវត្តន៍និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ក្លាយជាកម្លាំងចលករនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដ

ធ្វើឱ្យ​នវានុវត្តន៍និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ក្លាយជាកម្លាំងចលករនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដ

ឆ្នាំ២០២៥ គឺជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ជាឆ្នាំដំបូងដែលវិស័យទាំងមូលអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥៧ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីការទម្លុះទម្លាយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាតិ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top