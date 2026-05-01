លើសពីគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ កីឡាវៀតណាមរក្សាចំណាត់ថ្នាក់កំពូលលេខ ៤ អាស៊ី ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឆ្នេរអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៦
គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមបានបញ្ចប់ដំណើររបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះ ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ ជារួម ដោយឈ្នះមេដាយសរុបចំនួន ១៣ គ្រឿង (មេដាយមាស ៣ គ្រឿង មេដាប្រាក់ ៥ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធ ៥ គ្រឿង)។ ក្នុងចំណោមនោះ មេដាយមាស ៣ បានមកពីព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទះឆ្នេរនារី និងអត្តពលកម្មឆ្នេរ។ ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលនេះ គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមបានលើសគោលដៅដែលបានកំណត់មុនពេលចេញដំណើរ ដោយបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពច្បាស់លាស់ក្នុងកីឡាឆ្នេរ។
នៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួត ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះចិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ បន្ទាប់មកគឺប្រទេសថៃ និងអ៊ីរ៉ង់។ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ី (OCA) ការប្រកួតកីឡាលើកក្រោយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងសេប៊ូ (ហ្វីលីពីន) នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២៨៕