ព័ត៌មាន

លើសពីគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ កីឡាវៀតណាមរក្សាចំណាត់ថ្នាក់កំពូលលេខ ៤ អាស៊ី ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឆ្នេរអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៦

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឆ្នេរអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៦ បានបិទនាថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា នៅទីក្រុងសាន់យ៉ា (ខេត្តហៃណាន ប្រទេសចិន) បន្ទាប់ពីការប្រកួតជាងមួយសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា)។

គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមបានបញ្ចប់ដំណើររបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះ ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ ជារួម ដោយឈ្នះមេដាយសរុបចំនួន ១៣ គ្រឿង (មេដាយមាស ៣ គ្រឿង មេដាប្រាក់ ៥ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធ ៥ គ្រឿង)។ ក្នុងចំណោមនោះ មេដាយមាស ៣ បានមកពីព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទះឆ្នេរនារី និងអត្តពលកម្មឆ្នេរ។ ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលនេះ គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមបានលើសគោលដៅដែលបានកំណត់មុនពេលចេញដំណើរ ដោយបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពច្បាស់លាស់ក្នុងកីឡាឆ្នេរ។

នៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួត ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះចិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ បន្ទាប់មកគឺប្រទេសថៃ និងអ៊ីរ៉ង់។ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ី (OCA) ការប្រកួតកីឡាលើកក្រោយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងសេប៊ូ (ហ្វីលីពីន) នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២៨៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

សកម្មភាពទេសចរណ៍សម្បូរបែបក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសានិងថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ

ឆ្នាំនេះ ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី ៣០ មេសា និងថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា វិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី និងគោលដៅទេសចរណ៍ផ្សេងៗ បានរៀបចំសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីបង្កើនការតភ្ជាប់និងបង្កើនពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកទេសចរ។
