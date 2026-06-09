ព័ត៌មាន
លើកតម្កើងអ្នកបរិច្ចាគឈាមឆ្នើមចំនួន ១០០ នាក់ទូទាំងប្រទេស
ចូលរួមពិធីនេះមានប្រតិភូចំនួន ១០០ នាក់តំណាងឱ្យអ្នកបរិច្ចាគឈាមស្ម័គ្រចិត្តរាប់លាននាក់ទូទាំងប្រទេស។ ក្នុងនោះ មានប្រតិភូបរទេសម្នាក់គឺលោកស្រី Chalermkwan Chaiworasin ជាប្រតិភូមកពីខេត្តភូថ មានសញ្ជាតិថៃ ដែលបានបរិច្ចាគឈាមនិងប្លាកែតចំនួន ៩៧ ដង។ ប្រតិភូទាំង ១០០ នាក់បានបរិច្ចាគឈាមនិងប្លាកែតសរុបជិត ៦.៤០០ ឯកតា ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺ។ ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានស្នើថា៖
«ដើម្បីឱ្យចលនាបរិច្ចាគឈាមស្ម័គ្រចិត្ត រីកសាយភាយកាន់តែទូលំទូលាយ រដ្ឋសភា និងស្ថាប័ននានានឹងបន្តពិនិត្យ កែលម្អគោលនយោបាយ និងច្បាប់ទាក់ទងនឹងសុខាភិបាល ជំនួយមនុស្សធម៌ និងការបរិច្ចាគឈាមស្ម័គ្រចិត្ត។ ធានាបាននូវផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់អ្នកបរិច្ចាគឈាម បង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមទិសដៅត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយតម្លាភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ខ្ញុំស្នើឱ្យវិស័យសុខាភិបាល និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ត្រូវម្ចាស់ការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងសម្រាប់ការបរិច្ចាគឈាមស្ម័គ្រចិត្ត ដោយអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៧២ របស់ការិយាល័យនយោបាយ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ២៦១ របស់រដ្ឋសភា ស្តីពីដំណោះស្រាយទម្លុះទម្លាយមួយចំនួន ដើម្បីពង្រឹងការការពារ ការថែទាំ និងការកែលម្អសុខភាពរបស់ប្រជាជន»៕